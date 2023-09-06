Altın ithalatı için yeni karar

MİB'den yapılan açıklamaya göre, hükümetin cari açıkla mücadele kapsamında altın ithalatına kota uygulayarak etkili bir adım attığı ancak kararın yan etkisi olarak üretimde ithalata bağımlı olan mücevher sektöründe işlerin bir anda durduğu aktarıldı.

Açıklamada, altına kota uygulanması nedeniyle iç piyasada altın fiyatları yükselince Türkiye'de üretim yapmak yerine yurt dışında üretilmiş ürünü ithal etmenin daha ucuz bir çözüm haline geldiği belirtilerek, bu kapsamda MİB Başkanı Burak Yakın liderliğinde buluşan sektör temsilcilerinin, hükümetten yetkili isimlerle bir araya gelerek sorunları ve çözüm önerilerini sunduğu hatırlatıldı.

Sektör temsilcilerinin Ankara'da, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan ile bir araya geldiği anımsatılan açıklamada, görüşmede, MİB Başkanı Yakın'ın yaptığı sunumda, "mücevher sektörünün küresel rekabet gücünü ve kararın ihracatı nasıl etkileyeceğini" anlattığı kaydedildi.