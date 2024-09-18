"Altın Konteyner İhracat Ödülleri" sahiplerini bulacak

Genç MÜSİAD tarafından 35 yaş ve altı genç ihracatçıların çeşitli kategorilerde ödüllendirildiği Türkiye'nin ilk ve tek ödül töreni olma özelliğine sahip olan Altın Konteyner İhracat Ödülleri'nin bu yıl 4. cüsü düzenlenecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı (DEİK) Nail Olpak, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı (TİM) Mustafa Gültepe, İstanbul Ticaret Odası Başkanı (İTO) Şekib Avdagiç, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar'ın katılacağı programda 35 yaş altı gençlere 15 farklı kategoride 25'den fazla ödül verilecek. Değerlendirmeler ise 2023 rakamları baz alınarak yapılacak.

Altın Konteyner İhracat Ödülleri Kategorileri ise şöyle:

İhracatın İncisi Ödülü

İlgili sene içerisinde en yüksek ihracat cirosu yapan kadın ihracatçıya verilecek ödüldür.

İhracatın Yeni Yıldızı Ödülü

İlk ihracatını gerçekleştiren firmalara verilecek olan ödüldür.

İhracat Performans Ödülü

Kendi sektörlerinde bir önceki seneye göre cirosal bazda yüzde olarak en fazla gelişim gösteren firmalara verilecek olan ödüldür.

Daimi İstikrar Ödülü

Hedef ülkeye ilgili yıl içerisinde en fazla sevkiyat yapan ihracatçı firmalara verilecek ödüldür.

Kıtaların Yıldızları Ödülü

Sene içerisinde Asya, Avrupa, Güney Amerika, Kuzey Amerika, Afrika, Avustralya ve Antarktika kıtalarının her birinde en yüksek ihracat cirosu yapan şirketlerimize verilecek ödüldür.

Yeşil İhracat Ödülü

Çevre duyarlılığına en fazla öncelik vererek ihracat yapan firmalara verilen ödüldür.

Limitsizsiniz Ödülü

İlgili sene içerisinde kendi sektöründe en fazla ülkeye ihracat yapan firmalara verilecek olan ödüldür.

Genç Ticaret Elçisi Ödülü

Ülkemizde eğitim görmüş ve aynı zamanda ihracat yapmış ihracatçıya verilecek ödüldür.

Sınır Tanımayanlar Ödülü

İlgili sene içerisinde şirketin konumuna göre en uzak noktaya ihracat yapmış şirkete verilecek ödüldür.

Büyük İhracat Ödülü

İlgili sene içerisinde alanında en çok ihracat cirosuna sahip firmalara verilen ödüldür.

En Genç İhracatçı Ödülü

İlgili sene içerisinde diğer ihracatçılara kıyasla en genç ihracatçıya verilecek olan ödüldür.

Hizmet İhracatı Ödülü

Yıl içerisinde en yüksek ciro ile hizmet ihracatı yapan firmalara verilecek ödüldür.

Parlayan Teknoloji Ödülü

Yıl içerisinde en yüksek ciro ile teknoloji ihracatı yapan firmalara verilecek olan ödüldür.