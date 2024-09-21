"Altın Konteyner İhracat Ödülleri" sahiplerini buldu

Genç MÜSİAD tarafından, ülke ekonomisine ihracat yaparak katkı sunan gençlerin sayısını artırmak ve ihracata daha fazla teşvik etmek amacıyla verilen "Altın Konteyner İhracat Ödülleri"nin 4'üncüsü Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Ödül töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Genç MÜSİAD Başkanı Cahit Ertemel, Genç MÜSİAD İhracatı Geliştirme Komisyonu Başkanı Berk Limboz, MÜSİAD ve Genç MÜSİAD üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Ağar, Genç MÜSİAD Altın Konteyner İhracat Ödülleri 2024 Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ilk ve tek 35 yaş altı genç ihracatçılarına yönelik özel ödül töreni olan Altın Konteyner İhracat Ödülleriyle gençleri daha çok ihracat yapmaya teşvik ettiklerini ve bu yolda attıkları her adımı desteklediklerini söyledi.

MÜSİAD'ın iş dünyasında, sosyal hayatta kısacası her alanda önde gelen sivil toplum örgütlerinden biri olduğunu dile getiren Ağar, "Sayın Bakanımız Ömer Bolat'ın kurulmasına öncülük ettiği Genç MÜSİAD ise bundan tam 22 yıl önce Türkiye'de 60, yurt dışında 37 temsilcisiyle gençlerimizi hayata hazırlamak, onlara iş dünyasında rehberlik etmek ve sahip olduğumuz değerleri gelecek nesillere aktarma misyonunu başarıyla devam ettirmektedir. Bugün ise bu misyonu başarıyla devam ettirirken bünyesinde iş dünyasının 4 bin 500 aktif genç girişimci üyesini bulundurmaktadır." diye konuştu.

"HEP BİRLİKTE ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE'Yİ İNŞA EDECEĞİZ İNŞALLAH"

Ticaret Bakan Yardımcısı Ağar, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir ihracat ve dış ticaret dengesi ekonomik istikrarımızı ve büyümemizi güçlendirmek adına kritik bir unsur olarak öne çıkarken yatırım, istihdam, üretim ve ihracatın artırılmasına yönelik politikalar en temel önceliklerimiz arasında yer alıyor. Ticaret Bakanlığı olarak hedefimiz sürdürülebilir ihracat artışıyla ülkemizin ticaretini daha rekabetçi, hızlı, kolay ve güvenli yapıldığı lider ülkeler arasında yer almasını sağlamaktır."

İhracatın ağustosta yüzde 2,4 artışla 22,1 milyar dolar yine Cumhuriyet tarihinin en yüksek ağustos ayı ihracatına ulaştığını anımsatan Ağar, "Mal ve hizmet ticaretindeki olumlu gelişmelerin sonucunda tepe noktasına 57 milyar dolarla 2023 Mayıs'ta ulaşan yıllıklandırılmış cari işlemler açığımız sonraki aylarda 37,9 milyar dolar azalarak temmuz itibarıyla 19,1 milyar dolara gerilemiştir. Ağustos verileri açıklandığında Allah'ın izniyle bu rakamın 16 milyar dolarların altında olacağına hep beraber şahitlik edeceğiz." şeklinde konuştu.

Gençlerden beklentilere de değinen Ağar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Beklentimiz, ülkemizin geleceğinin inşasında ve özellikle ihracatında önemli bir pay sahibi olmanızdır. Hedeflerimizi beraberce gerçekleştireceğimize ilişkin hiçbir şüphemiz yoktur. Çünkü biz geleceği siz gençlerimizle, sizlerin çalışkanlık ve dinamizmiyle inşa edeceğiz. İhracatı teşvik etmek ülkemizin uluslararası arenada rekabet gücünü artırmak dünya sahnesinde daha güçlü bir duruş sergilemek ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için hayati bir öneme sahiptir. Dürüst, çalışkan, üreten ve insanlara, ülkesine, devletine faydalı olan genç girişimcilerimizin ülkemizin ihracata dayalı kalkınmasında önemi büyüktür. Bu bilinçle ihracatçılarımızın özellikle genç ihracatçılarımızın dün yanında olduğumuz gibi yarın da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Sizler sadece bugünün değil, yarının da öncüleri olarak büyük sorumluluklar üstleniyorsunuz. Hep birlikte çok daha güçlü bir Türkiye'yi inşa edeceğiz inşallah."

"ÜLKEMİZİ HEP BİRLİKTE GÜZEL YERLERE GETİRECEĞİNİZE İNANIYORUM"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ise "Bana göre MÜSİAD'ın en büyük projesi olan GENÇ MÜSİAD'dır. Hedeflerinizle, buna ulaşmada gösterdiğiniz gayretinizle ülkemizi hep birlikte güzel yerlere getireceğinize inanıyorum." şeklinde konuştu.

Küresel sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Olpak, "Küresel anlamda sorunlar var. Siyasi, ekonomik ve jeopolitik anlamda sorunlar var. Başta Gazze'de olmak üzere savaşlar var, çevresel sorunlar var. Ama biz 'her zorluğun arkasında bir kolaylık vardır' diye inananlardanız. İyi niyetle ve gayretle çalıştığımızda fırsatları da beraberinde getireceğine inanıyoruz. Size ve bize düşen riskleri yönetirken fırsatlara da odaklanmak." ifadelerini kullandı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, MÜSİAD mensuplarının Türk iş dünyasının öncüleri arasında yerlerini aldığını söyleyerek, Genç MÜSİAD'ın Türkiye'nin inancı ve geleneğiyle barışık girişimci ruhunun nesilden nesle aktarılmasının teminatı olduğunu belirtti.

Yurt dışına gönderilen her konteynerin altın değerinde olduğunu kaydeden Avdagiç, yurt dışına gönderilen her konteyner sayısı arttıkça teknolojinin yükseleceğini, yenilikçiliğin daha ziyade hale geleceğini, AR-GE'nin güç kazanacağını ve Türkiye'nin dünyada daha fazla söz sahibi olacağını bildirdi.

Avdagiç, "Gözünü ihracatta açan bir gençlik, eminim ki, tüm dünyayı da üretim ve ihracat alanı olarak görecek, yeryüzünde adım atmadık yer bırakmayacaktır." ifadesini kullandı.

GENÇ GİRİŞİMCİLERE DESTEK

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı da azmi ve kararlılığıyla "küresel ticarette ben de varım" diyen genç girişimcilerin ve ihracatçıların bugün Türkiye'nin dört bir tarafından dünyanın pek çok yerine ihracat yaptığını söyledi.

Bu yıl Altın Konteyner'e katılan gençlerin 2023'te 66 ülkeye 50 milyon doların üzerinde ihracat yaptıklarını belirten Asmalı, MÜSİAD'ın en güçlü yanlarından birinin de kurulduğu ilk günden itibaren genç girişimcilere verdiği büyük destek olduğunu kaydetti.

Genç MÜSİAD Başkanı Cahit Ertemel ise ödül başvurusu alırken MÜSİAD üyeliği gözetmediklerini belirterek, "35 yaş altı tüm genç ihracatçılarımıza kapımızı sonuna kadar açtık. Bu çağrımıza karşılık olarak ödül almak için Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce ihracatçımız, 15 farklı kategoride başvuru yaptılar." diye konuştu.

Ertemel, her yıl artan başvuru sayısından da gençlerin bu ödüle ne kadar ilgi gösterdiğini kaydetti.

13 FARKLI KATEGORİDE ÖDÜL VERİLDİ

Açılış konuşmalarının ardından toplam 13 farklı kategorideki ödüllerle birlikte onur ödülü ve katkı ödülleri de sahiplerine takdim edildi.

Altın Konteyner İhracat Ödülleri kapsamında şu kategorilerde ödüller verildi:

Büyük İhracat Ödülü, İhracatın İncisi Ödülü, Limitsizsiniz Ödülü, İhracatın Yeni Yıldızı Ödülü, Parlayan Teknoloji Ödülü, Genç Ticaret Elçileri Ödülü, En Genç İhracatçı Ödülü, İhracat Performansı Ödülü, Yeşil İhracat Ödülü, Sınır Tanımayanlar Ödülü, Hizmet İhracatı Ödülü, Kıtaların Yıldızları Ödülü ve Daimi İstikrar Ödülü.