Altın madenciliğinde yapay zekâ dönemi

Son dönemde kazalarla anılan madencilik sektörü, madenlerde yaşanması olası kazaları ortadan kaldırmak için yapay zekâdan faydalanmaya başladı. Kayseri'nin Develi ilçesinde altın madeni işleten Öksüt Madencilik'in Ülke Müdürü David Bickford, yapay zekâ ve dijital teknolojilerin 'sorumlu madencilik' hedeflerine ulaşmada önemli birer destekçi olduğunu belirtti. Bickford, "Yapay zekâ ve dijital dönüşüm, iş güvenliği süreçlerinde riskleri azaltmamıza ve kazaları önlememize imkân tanıyor. Bu da çalışanlarımızın güvenliği için kritik bir adım" dedi. Sistemin bir uygunsuzluk algıladığında müdahale ekibini anında uyardığını kaydeden Bickford, bu proaktif yaklaşımın hızlı müdahale ile kazaların önlenmesini sağladığını vurguladı. Sahadan sensörler ve IoT (Nesnelerin interneti) teknolojisi aracılığıyla topladıkları verileri yapay zekâ ile analiz ettiklerini belirten Bickford, bu analizler sayesinde, gerekli önlemleri alabildiklerini aktardı. Bickford, veri odaklı risk haritaları oluşturan yapay zekâ tabanlı risk tespit sistemi ile tehlikeleri anlık olarak tespit ettiklerini ve riskli bölgelerde güvenlik önlemleri alabildiklerini ifade etti.