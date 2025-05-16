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Giriş Tarihi: 16.5.2025 13:51 Son Güncelleme: 16.5.2025 14:01

Altın tahvili ve kira sertifikası doğrudan satışa sunulacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 20 Mayıs Salı günü 1 yıl vadeli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek. Her iki ürün de 6 ayda bir getiri sağlayacak.

AA
Altın tahvili ve kira sertifikası doğrudan satışa sunulacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haftaya altın tahvili ile altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışına imza atacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 20 Mayıs Salı günü 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvilinin doğrudan satışı yapılacak.

Aynı gün, yani 20 Mayıs Salı günü, yine 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

SATIŞLAR DOĞRUDAN YAPILACAK

Söz konusu ihraçlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen iç borçlanma stratejisi doğrultusunda yapılacak. Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası, yatırımcılara altın cinsinden güvenli bir yatırım aracı sunmayı amaçlıyor. Her iki ürün de belirli vadede ve düzenli getiri ödemesi ile yatırımcılara sunulacak. Tahvil, 6 ayda bir kupon ödemesi içerirken; kira sertifikası, 6 ayda bir kira ödemesi sağlayacak şekilde ihraç edilecek.

Satışlar doğrudan yöntemle gerçekleştirilecek ve yatırımcılar belirlenen tarihte bu ürünleri edinebilecek. Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı, hem bireysel yatırımcılara yönelik alternatif yatırım araçları sunup hem de iç borçlanma araçları çeşitliliğini artırma amacı taşıyor.

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Altın tahvili ve kira sertifikası doğrudan satışa sunulacak
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