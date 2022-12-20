Altın üçgenin kalbine yeni Levent Pojesi

DAP Gayrimenkul Geliştirme, İstanbul'un iş, yaşam ve finans merkezinin kalbinde yer alan Levent bölgesinde 103 bin metrekare toplam alan içinde; 53 bin metrekaresi konut ve 50 bin metrekaresi içerisinde okul da bulunan koru alanıyla; yepyeni bir yaşam alanı sunuyor. Şirket Yeni Levent projesiyle; şehrin dışında görülen country hayat tarzını 'Sağlıklı Ev' konseptiyle birleştirerek İstanbul'un merkezine getiriyor.İstanbul'un akciğerleri olarak tanımlanan 5 bin 500 hektar büyüklüğündeki Belgrad Ormanı manzarasına sahip olan Yeni Levent projesi, merkezi konumu itibarıyla da şehrin yeni vitrini olmaya hazırlanıyor. Yatay ve az katlı mimari örneğinin de olacağı Yeni Levent, şehrin merkezinde country tarzı bir hayat sunuyor. DAP Gayrimenkul Geliştirme vizyonuyla hayata geçirilen Yeni Levent; yüksek kalite ve konfor deneyimiyle 'lüksün ötesini' yeniden tanımlıyor. İstanbul'un en önemli akslarından Büyükdere Caddesi, Levent, Etiler, Şişli ve Boğaz hattının hemen yanı başında yer alan proje, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün tam merkezinde olmasıyla da dikkat çekiyor. Yeni Levent projesi geniş bahçe, teras ve balkonlar, yüksek tavanlı salonlar, özel sosyal donatılar ve 50 dönüm koru ve eğitim alanından oluşuyor. Altın üçgen olarak adlandırılan Beşiktaş, Levent ve Maslak hattının tam kalbinde konumlanan Yeni Levent projesi, iş merkezlerinden kültür sanata, eğitimden sağlığa ve alışverişten eğlenceye kadar, şehrin tüm zenginliklerine aynı anda erişim imkânı sağlıyor.Bu zamana kadar sektöre örnek olacak birçok simge projeye imza atıklarına dikkat çeken DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, "Pandemi, tüketici beklentilerini ciddi anlamda değiştirdi. İnsanlar artık, doğayla iç içe ama şehir merkezinde; bir yandan doğanın iyileştirici etkisini arzuluyor, diğer yandan da şehirli hayatın sosyal olanaklarını sonuna kadar yaşamak istiyor. DAP olarak değişen beklentileri düzenli olarak analiz ediyor, bunları bir veri setine dönüştürüyoruz. Elde ettiğimiz verileri, DAP uzmanlığı ve bilimsel verilerin ışığında harmanladık. Öncü bir yaklaşımın ürünü olarak, lüksü doğayla buluşturan şehirde country hayat konseptini, sektörümüze kazandırdık. Çekmeköy'de başladığımız, Nişantaşı'nda devam ettirdiğimiz Sağlıklı ve Lüks Ev Standartlarını şimdi bir üst kademeye taşıyarak Yeni Levent'te 'Şehirde Lüks ve Country Yaşam' standartları olarak güncelledik. Daha önce yapılmayanı yapma vizyonu ile hayata geçen Yeni Levent, geleceğe miras nitelikte simge bir proje oluyor" dedi.GAYRIMENKULE olan talep artışını da yorumlayan Ziya Yılmaz, "Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada gayrimenkule olan talep artmış durumda. Talepteki bu artışın iki nedeni var. Birincisi yatırım aracı olarak 'güvenli liman' algısı. Tüketici, konut yatırımının enflasyona karşı güvenli liman olduğunun farkında. Çıkan fırsatları değerlendirmek istiyor. İkincisi ise nitelikli konutlardaki arz sıkıntısı. Dolayısıyla konut almak için dün bitti, yarın ise çok geç. Konut yatırımı için en doğru zaman bu zaman" diye konuştu. Bugüne kadar hayata geçirdikleri projelerde, DAP yatırımcılarının ciddi kazançlar sağladığına dikkat çeken Ziya Yılmaz, "Biz ev sahiplerimizi hiçbir zaman müşteri olarak görmedik. Onlar bizim yatırımcılarımız, yol arkadaşımız, ailemiz" açıklamasında bulundu.