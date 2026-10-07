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Giriş Tarihi: 7.10.2026

Altın vurgununda 33 şüpheliye gözaltı

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Altın vurgununda 33 şüpheliye gözaltı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttüğü çalışmada, kuyumculuk faaliyeti yürüten H.K. (52) ve O.K.'nin (46), Kuyumcukent'teki 16 firma sahibinden işlenmiş altınları kendi iş yerlerinde ve farklı müşterilere satacakları vaadiyle teslim aldığını, ancak bedellerini ödemediğini belirledi. Toplam 64 kilogram altın toplayan 35 şüpheli hakkında İstanbul, Ankara ve Kocaeli'de 45 ev ve 3 iş yerinde arama, gözaltı ve el koyma kararı verildi. 33 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka ve elektronik para hesapları ile hak ve alacaklarına, 18 taşıta ve 13 taşınmaza el konuldu. Batuhan ALTINBAŞ-Yunus Emre KAVAK/SABAH
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Altın vurgununda 33 şüpheliye gözaltı
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