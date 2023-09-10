Altında hedef 100 ton üretim

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emiroğlu, Orta Vadeli Program'ın (OVP) yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik politikalarının önemli olduğunu belirterek, "Madencilik sektörü için 15 milyar dolar ihracat ve 100 ton altın üretim hedefi bir hayal değil" dedi.Emiroğlu, 2024-2026 dönemini kapsayan OVP'deki madencilik politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tüm sektörlerde bir üretim atılımı gerçekleştirmenin itici gücünün madencilik sektöründe yapılan üretim olacağının altını çizen Emiroğlu, şu ifadeleri kullandı: "Bu bağlamda yatırım ortamını iyileştirerek madencilik sektörünün daha hızlı gelişmesini sağlamalıyız. Bu durum sanayi çarklarının hızla dönmesini sağlayacak hem de bizlere ihracat rekorları kırdırıp, cari açığın azaltılmasına önemli bir katkı sağlayacaktır" dedi.