Altında uyarı üstüne uyarı geldi! Gram önce düşecek sonra çıkacak, kritik tarih verildi

Altın fiyatlarıyla ilgili yatırımcılara hem düşüş hem de yeni rekor uyarısı yapıldı. Uzmanlar yatırımcıya kritik tarihi açıkladı. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Bu fiyattan altın alınır mı? Gram altın ne zaman 4 bin 500 lira olacak? İşte altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tüm detaylar...
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Memiş vatandaşlara uyarılarda bulunarak şu ifadeleri kullandı: Bu hafta ekonomik veri açısından oldukça yoğun bir hafta. Özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı, Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası'nın faiz kararı, cuma günü Amerika'da tarım dışı istihdam verisi var yine cuma günü işsizlik verisi var. Trump'ın vergi yükümlülükleriyle alakalı açıklamaları gelmeye devam ediyor. Yine ek gümrük vergileriyle alakalı piyasalarda bir gergin bekleyiş var. Hem veri açısından yoğun hem de açıklamalar açısından yoğun bir hafta bu hafta.
ALTINDA YENİ DÜŞÜŞ UYARISI
Tekrar bu vergi açıklamalarından dolayı ons altın tarafında tekrar 2 bin 900 dolar seviyesinin üzerine yükselişler gördük. Geçen hafta çok ciddi bir düşüş vardı 2 bin 835 dolar seviyesine kadar gerilemişti.
Ons altın tarafında 100 dolarlık bir düşüş görmüştük. Gram altında geçen hafta 195 liralık bir düşüş görmüştük. Şu anda 3472 lira fiziki altın Kapalıçarşı piyasasında ancak bir tür daha düşüş bekliyoruz. Hem ons altın tarafında hem de gram altın tarafında.
ALIM FIRSATI AYAĞA GELİYOR
Önümüzdeki haftalarda veya bu hafta cuma günü Amerika'daki açıklanacak verilerden sonra tablo biraz daha netleşecek ama şu anda vergi tehditlerinin gerginliği var piyasalarda tekrar yükselen bir trend var ama teknik olarak tekrar mesela ons altın tarafında 2 bin 800 dolar seviyesinin altına sarkmalara kenarda beklemeye devam ediyoruz.
Geçen hafta gram altın yatırımcısı yüzde 50 alım yapmıştı. Diğer yüzde 50'sini yine acele etmemesi gerekiyor ve önümüzdeki haftalarda o ons altın tarafındaki düşüşle birlikte gram altın tarafındaki yatırımcılar da yeni bir fırsat bulacak.
GRAM ALTIN İÇİN 4 BİN 500 LİRA UYARISI
Elinde altın bulunduran yatırımcısına diyoruz ki eğer nakite ihtiyacınız yoksa ev almayacaksınız araba almayacaksınız beklemeye devam edin. Nisan ayı itibariyle tekrar altın fiyatlarında yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor.
Mart ayında dinleniyoruz biraz daha düşüş var o düşüşler ve dinlenmeler bittikten sonra yine yaz aylarında özellikle Temmuz ayında 3700 3800 lira. Yılın ikinci yarısında 4000 4500 lira seviyesiyle alakalı öngörümüz beklentimiz yine devam ediyor. Bugünkü ekonomik koşullar bugünkü gelişmeler yine altın fiyatlarının 2025 yılında değer artacağını bize gösteriyor.
İŞTE ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?
ALIŞ:3.431,05
SATIŞ:3.431,33
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
ALIŞ:5.541,75
SATIŞ:5.667,53
YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?
ALIŞ:11.048,87
SATIŞ:11.335,06
TAM ALTIN NE KADAR OLDU?
ALIŞ:22.167,01
SATIŞ:22.600,78
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?
ALIŞ:22.991,00
SATIŞ:23.338,00
ONS ALTIN NE KADAR OLDU?
ALIŞ: $2.922,19
SATIŞ: $2.922,48