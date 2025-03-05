Altında uyarı üstüne uyarı geldi! Gram önce düşecek sonra çıkacak, kritik tarih verildi

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

ALIŞ:5.541,75

SATIŞ:5.667,53

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

ALIŞ:11.048,87

SATIŞ:11.335,06

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

ALIŞ:22.167,01

SATIŞ:22.600,78

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

ALIŞ:22.991,00

SATIŞ:23.338,00

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

ALIŞ: $2.922,19

SATIŞ: $2.922,48