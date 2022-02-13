Altını olana indirimli kredi faizi de geliyor

Hazine
ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
'nin açıkladığı yastık altı altının ekonomiye kazandırılmasına yönelik 3 ayaklı sistemin detayları netleşti. Finansal sisteme kazandırılan altınlar karşılığında hesap sahibine diğer bankacılık ürünlerinde kredi faiz oranı indirimi gibi çeşitli avantajlar sağlanacak. Çeyrek katılım ve vadeli hesaplarını da 15 Mart'tan itibaren uygulamaya alınacak.
ÜÇLÜ TEYİT SİSTEMİ
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan yeni sistem, rafinerileri ve bankaları daha sıkı bir işbirliğine yönlendirecek, rafineriler ve kuyumcular anlaşarak kendi toplama ve dağıtım kanallarını oluşturacak. Kuyumcu, rafineri ve banka arasında üçlü bir teyit sistemi oluşturulacak, vatandaşlar kuyumcular üzerinden ziynet, işlenmiş ve hurda gibi fiziki altınlarını sisteme aktaracak ve sistemden çekebilecek. Vatandaşın fiziki altın teslim ve çekim sürecinde herhangi bir mağduriyet yaşamamasını sağlayacak teknolojik altyapı rafineriler tarafından oluşturulacak, bankalar tarafından da doğrulama altyapılarıyla desteklenecek. Vatandaş fiziki altınını teslim ettiğinde isterse bankalarda bulunan altın hesaplarına isterse teslim ettiği altının TL karşılığının TL cinsi hesaplarına aktarım yapılmasını talep edebilecek.
BANKAYA TESLIM
Aktarım işlemi, anlaşmaya göre kuyumcu veya rafineri tarafından anlık olarak gerçekleştirecek. Vatandaş hesabına aktarım yapıldığına ilişkin bilgilendirme sistem tarafından sağlanacak. Böylece vatandaş kuyumcuda işlemini bitirmiş, fiziki altınını teslim etmiş ve bankaya altın veya TL olarak aktarmış olacak. Sisteme giren fiziki altın kuyumcu tarafından rafineriye teslim edilecek. Rafineri tarafından da rafinajı yapılmış altın bankaya teslim edilecek. Söz konusu fiziki altın karşılık olarak banka nezdinde tutulacak. Vatandaş finansal sisteme aktardığı altın tasarrufunu istediği şekilde değerlendirdikten sonra tekrar fiziki olarak çekmek istediğinde banka veya kuyumcu üzerinden rahatlıkla çekebilecek. Bankalar, mevcut bulunan altına ilişkin hesap türlerine ek olarak yeni hesap türleri üzerinde çalışma gerçekleştirecek. Bankalar tarafından finansal sisteme kazandırılan altınlar karşılığında hesap sahibine diğer bankacılık ürünlerinde kredi faiz oranı indirimi gibi çeşitli avantajlar sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Merkez Bankası
sistem üzerinden bankalara aktarılan fiziki altın karşılığı TL tutarlarının 'Altın Dönüşümlü TL Mevduat/ Katılım Hesapları'nda değerlendirilebilmesi için yeni düzenleme yapacak. Böylece vatandaş tasarrufunun değerini korurken aynı zamanda TL cinsi kazanç da sağlamış olacak.
ÇEYREK HESABI MARTTA
Bu yeni sistem dışında bir de ek olarak çeyrek hesabı
uygulaması devreye girecek. Vatandaşların darphane üretimi ziynet altın tasarruflarına özel olarak çeyrek hesabı açması uygulaması 1 Mart'tan itibaren başlatılacak. Sistemin işleyişine örnek vermek gerekirse, vatandaş 10 tane çeyrek altını bankaya götürdüğünde açtığı altın hesabının bakiyesini çeyrek altın cinsinden takip edebilecek. Bu çeyrek altın hesaplarını değerlendirdikten sonra birebir hesabında gözüken altın miktarını fiziki olarak çekebilecek.
60 MİLYARLIK PAKETE SIKI TAKİP
İŞ dünyasının kredi maliyetlerini düşürecek 60 milyar liralık kredi paketinin yerinde kullanılıp kullanılmadığı sıkı şekilde takip edilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıkladığı yeni adımlar kapsamında kredilerin amacına uygun kullanımı için bir dizi tedbir devreye giriyor. Harcamaların fatura ve sözleşme ile belgelendirilmesi zorunluğu getirildi. İşletme sermayesi için yalnızca kartlı kullanım şartı aranacak. Nakit kredi kullanımı yüzde 10'la sınırlı tutulacak.