Altını TL’ye çeviren kazanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın yastık altında 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altının ekonomi kazandırılması için yeni araçlar geliştirileceğini açıklamasının ardından ilk adım Merkez Bankası
'ndan geldi. Merkez Bankası, altın hesabını TL'ye çevirene destek verecek. Merkez Bankası'nın "Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat
ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ"i dün yürürlüğe girdi. Tebliğ, yurt içi yerleşik gerçek kişilerin altın cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarının Türk Lirası
vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde sağlanacak desteğe ilişkin esasları düzenliyor.
TL'YE ÇEVRİLECEK
Buna göre, 28 Aralık'ta mevcut olan altın hesaplarıyla bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesapları, hesap sahibinin talep etmesi durumunda dönüşüm fiyatı üzerinden Türk Lirası'na çevrilecek. Bankanın bu işlem sonucunda elde ettiği altın, dönüşüm fiyatı üzerinden Merkez Bankası tarafından satın alınacak ve karşılığı Türk Lirası ilgili bankaya aktarılacak. Banka tarafından 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk Lirası mevduat veya katılma hesabı açılacak. Bankanın mevduat hesabına uygulayacağı faiz oranı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (yüzde 14) altında olamayacak.
FİYAT FARKI ÖDENECEK
Vade sonunda Türk lirası mevduat hesabı sahibine anapara ile faiz, katılma hesabı sahibine ise vade sonundaki katılma hesabı bakiyesi banka tarafından ödenecek. Vade sonu fiyatının dönüşüm fiyatından yüksek olması ve fiyat farkı üzerinden hesaplanan tutarın banka tarafından ödenecek faiz veya kâr payından yüksek olması durumunda, fiyat farkı üzerinden hesaplanan tutardan faiz veya kâr payı düşülerek hesaplanan tutar Merkez Bankasınca mevduat veya katılma hesabı sahibine ödenmek üzere ilgili bankaya aktarılacak. Türk lirası mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması halinde MB tarafından fiyat farkına ilişkin ödeme yapılmayacak. Bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesapları, belirtilen destekten bir defaya mahsus yararlanabilecek. Merkez Bankası'nca yapılan açıklamada da, 21 Aralık'ta devreye giren TL mevduata kur farkı uygulaması hatırlatılarak, "Bu defa altın cinsinden mevduat hesapları ve katılım fonlarının vadeli TL mevduat
ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde destek sağlanmasına karar verilmiştir" denildi.
SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?
28 Aralık 2021 tarihinde mevcut olan altın hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk Lirası'na çevrilecek.
Bankanın bu işlem sonucunda elde ettiği altın, dönüşüm fiyatı üzerinden Merkez Bankası tarafından satın alınacak ve karşılığı TL ilgili bankaya aktarılacak.
Banka tarafından 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli TL mevduat veya katılma hesabı açılacak.
Bankanın mevduat hesabına uygulayacağı faiz oranı Merkez Bankası'nca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacak.
Vade sonunda Türk Lirası mevduat hesabı sahibine anapara ile faiz, katılma hesabı sahibine ise vade sonundaki katılma hesabı bakiyesi banka tarafından ödenecek.
Vade sonu fiyatının dönüşüm fiyatından yüksek olması ve fiyat farkı üzerinden hesaplanan tutarın banka tarafından ödenecek faiz veya kâr payından yüksek olması durumunda, fiyat farkı üzerinden hesaplanan tutardan faiz veya kâr payı düşülerek hesaplanan tutar Merkez Bankası'nca mevduat veya katılma hesabı sahibine ödenmek üzere ilgili bankaya aktarılacak.
Türk Lirası mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması halinde Merkez Bankasınca fiyat farkına ilişkin ödeme yapılmayacak.
Bu kapsamında açılan hesaplar belirtilen destekten bir defaya mahsus olarak faydalanabilir.