Altının altının kilogram fiyatı belli oldu

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı yükselişini sürdürdü. Gün içinde en düşük 6 milyon 566 bin 900 lirayı, en yüksek 6 milyon 900 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,6 artışla 6 milyon 644 bin 1 liradan tamamladı. Altın, önceki işlem gününü 6 milyon 603 bin liradan kapatmıştı.

ALTINDA 3,15 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

KMKTP'de altın piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyar 151 milyon 619 bin 423,52 lira olarak gerçekleşti. İşlem miktarı ise 476,61 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi 3 milyar 206 milyon 57 bin 274,29 liraya ulaştı.

ALTIN PİYASASINDA EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Altın borsasında günün en fazla işlem yapan kurumları Türkiye İş Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Albayrak Döviz ve Altın Yetkili Müessese olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 6.603.000,00 4.180,00 En Düşük 6.566.900,00 4.185,00 En Yüksek 6.900.000,00 4.224,00 Kapanış 6.644.001,00 4.224,00 Ağırlıklı Ortalama 6.615.125,81 4.201,26 Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.151.619.423,52 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 476,61 Toplam İşlem Adedi 54

Haber Girişi Baki Sancak - Editör