Altınla kiralamaya geçit yok

Son günlerde altınla kira şikayet konusu olunca Hazine ve Maliye Bakanlığı bir açıklama yaparak, kira bedelinin altın cinsinden ödenmesinin mevzuata aykırılık oluşturduğunu bildirdi. Açıklamada, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar'ın 4. maddesinde 2018'de yapılan değişiklikle Türkiye'de yerleşik kişilerin, bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramayacağı hüküm altına alındığı anımsatıldı.Bu kararla ilgili tebliğle de döviz cinsinden ve dövize endeksli sözleşmelere ilişkin uygulama esasları ve istisnalarının düzenlendiğini belirten bakanlık bu çerçevede, Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; konusu gayrimenkuller olan, kiralamada sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramayacaklarının hüküm altına alındığını yineledi. Açıklamada uluslararası piyasalarda fiyatı döviz cinsinden belirlenen kıymetli madenlere-emtiaya ve dolaylı olarak dövize endekslenen sözleşmelerin de dövize endeksli sözleşme olarak değerlendirileceğinin hüküm altına alındığı ifade edildi.