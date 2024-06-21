Amacını aşan istisnalar kalkıyor

elir İdaresi Başkanlığı, istisna kapsamında yer alarak vergi kaybına neden olan bazı düzenlemeleri gözden geçirme kararı aldı. Başkanlık sadece üç düzenlemeyi vergi istisnası dışına çıkararak devlete ilave 8.5 milyar TL gelir sağlayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı da yaptığı çalışma ile bazı düzenmeleri vergi istisnası dışına çıkarmaya hazırlanıyor.Bu kapsamda mevcutta deniz taşıma araçları için limanlarda yapılan hizmetler KDV'den istisna tutulurken, liman kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın kıyı tesislerinde verilen hizmetler için istisna uygulandığı, ayrıca deniz taşıma aracı dışında kalan gezi, eğlence, spor ve amatör balıkçılık gibi faaliyetlerde kullanılan araçlara da istisna uygulandığı ve bu durumun vergi kaybına neden olduğu belirlendi. Önerilen düzenleme ile boyu 2.5 metreden küçük ve 24 metreden büyük olmayan yük ve yolcu taşımacılığı dışında kalan deniz taşıma araçları istisna kapsamı dışına çıkarılacak. Böylece sadece bu düzenleme ile 5.4 milyar TL vergi geliri sağlanacak.Ayrıca mevcutta ulusal güvenlik kuruluşlarının satın aldığı mal ve hizmetler için de KDV istisnası uygulanırken milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için gereken teslim ve hizmetler istisna kapsamında yer aldı. Buradan da 1.4 milyar TL ilave gelir sağlanacak. Son olarak limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları, limanlar ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini fiilen kendisi yapan veya yaptıran mükellefler ile genel bütçeli idarelere bu işlere ilişkin olarak yapılan mal teslimleri ve inşaat taahhütleri KDV'den istisna tutuldu. Böylece kısmi istisna ile 1.7 milyar TL'lik gelir elde edilmesi sağlanacak. 3 düzenlemeyle ilave vergi geliri 8.5 milyar TL'yi bulacak.