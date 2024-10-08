Amazon Prime Alışveriş Festivali’nde Kaçırılmayacak Fırsatlar Sizi Bekliyor!

Amazon.com.tr'nin düzenlediği Prime Alışveriş Festivali başladı. 8-14 Ekim 2024 tarihleri arasında devam edecek olan bu özel etkinlikte, Prime üyeleri on binlerce üründe cazip indirimlerle buluşuyor. Hem alışveriş keyfi yaşatan hem de Amazon Prime ayrıcalıklarını sunan bu festival, yılın en merakla beklenen fırsatlarından biri.

Prime Alışveriş Festivali süresince hafta içi saat 8.00, 12.00, 16.00 ve 20.00'de yenilenen flaş indirimler sunulurken aldığınız Prime Fırsatı etiketli ürünün fiyatı takip eden 7 gün içerisinde düşerse aradaki fiyat farkı iade ediliyor. Yasal kısıtlama olmayan ürün ve tutarlardaki alışverişler için vade farksız 2, 3 ve 6 taksit, anlaşmalı banka kartlarına ise 12 aya varan taksit imkânının da sunulduğu bu festivalde anlaşmalı banka kredi kartlarına para iadesi ve puan fırsatları da sunuluyor. Kampanya boyunca faydalanabileceğiniz bu fırsatların dışında her ayın ilk 7 günü boyunca geçerli binlerce süpermarket ürününde 500 TL veya 3 adet ve üzeri satın alımlarda geçerli yüzde 15 indirimin de sahibi olabilirsiniz.

Prime Alışveriş Festivali, Amazon Prime üyelerine geniş bir ürün yelpazesinde kaçırılmayacak indirimlerin yanında ücretsiz hızlı teslimat, Prime Video ve Prime Gaming gibi ayrıcalıkları da bir araya getiriyor. Bunun için yapmanız gereken tek şey Prime üyesi olmanız. Üstelik Amazon Prime üyeliğini bir ay boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz. Üyeliği başlatanlar, kampanya süresince yaptıkları alışverişlerde ek indirimlerden yararlanma şansına da sahip oluyor.

"Prime Alışveriş Fesitvali" bu yıl Türkiye'nin yanı sıra Avustralya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Lüksemburg, Hollanda, Polonya, Portekiz, Singapur, İspanya, İsveç, İngiltere ve ABD'de düzenleniyor.

Prime üyeleri için benzersiz fırsatlar

"Prime Alışveriş Festivali" kampanyası süresince indirimlerden yararlanmak, ayrıcalıklı alışveriş ve eğlence deneyimini yaşamak için Prime üyesi olmanız yeterli. Üstelik, alışveriş ve eğlencenin en iyilerini tüm vergiler dâhil ayda 39 TL'ye sunan Prime üyeliğini, bir ay boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz. Ayrıca yıl sonuna kadar Prime üyeliğini başlatan ve ayda bir kez alışveriş yapan Prime üyeleri, ilk 3 ay içinde alışveriş yaptıkları her ay için Prime ücreti kadar indirim kuponu kazanıyor.

İşte sayısız Prime avantajlarından bazıları:

Hızlı ve ücretsiz teslimat: Amazon Prime üyeleri herhangi bir sepet tutarı gözetmeksizin aynı gün, ertesi gün, iki günde veya randevulu teslimat seçeneklerinin keyfini çıkarıyor.

Amazon Prime üyeleri herhangi bir sepet tutarı gözetmeksizin aynı gün, ertesi gün, iki günde veya randevulu teslimat seçeneklerinin keyfini çıkarıyor. Prime'a özel indirimler: Prime üyeleri, sınırlı süreli fırsatlara erken erişim ayrıcalığı ve yalnızca Prime üyelerine özel ek indirimler de kazanıyor. Prime üyeleri aynı zamanda Çok Al & Az Öde ile seçili ürünlerde 500 TL ve üzerindeki alışverişlerinde yüzde 10 indirim kazanıyor.

Prime üyeleri, sınırlı süreli fırsatlara erken erişim ayrıcalığı ve yalnızca Prime üyelerine özel ek indirimler de kazanıyor. Prime üyeleri aynı zamanda Çok Al & Az Öde ile seçili ürünlerde 500 TL ve üzerindeki alışverişlerinde yüzde 10 indirim kazanıyor. Seçili ürünlerde 12 aya varan taksit fırsatı: Amazon.com.tr müşterileri, seçili ürünlerde 12 aya varan taksit seçeneklerinden faydalanabiliyor.

Amazon.com.tr müşterileri, seçili ürünlerde 12 aya varan taksit seçeneklerinden faydalanabiliyor. Prime Video: Amazon Prime üyeleri, ücretsiz Prime Video üyeliğiyle ile aralarında "Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri" ve "Düğüm" de dâhil birçok yerli ve yabancı Amazon Originals film ve dizisinin de bulunduğu içeriklere ek ücret ödemeden primevideo.com ya da Prime Video uygulaması aracılığıyla erişebiliyor.

Amazon Prime üyeleri, ücretsiz Prime Video üyeliğiyle ile aralarında "Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri" ve "Düğüm" de dâhil birçok yerli ve yabancı Amazon Originals film ve dizisinin de bulunduğu içeriklere ek ücret ödemeden primevideo.com ya da Prime Video uygulaması aracılığıyla erişebiliyor. Prime Gaming: Prime Gaming ile tüm Prime üyeleri önde gelen oyunlarda oyun içi ayrıcalıklar, her ay yenilenen ücretsiz oyunlar ve Twitch.tv'de sevdikleri bir yayıncıya aylık abonelik hakkıyla bütünsel bir oyun deneyiminin keyfini çıkarabiliyor.

Henüz Prime üyesi olmayanlar www.amazon.com.tr/prime adresinden 30 günlük deneme süresini hemen başlatıp Prime ayrıcalıklarından ve "Prime Alışveriş Festivali" kampanyasından yararlanabilecek.

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