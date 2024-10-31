Amazon’un “Gülümseten Kasım” kampanyası, büyük ödülü kazanma şansıyla başladı

Amazon Türkiye'nin heyecanla beklenen "Gülümseten Kasım" kampanyası başladı. "Alışverişini yap, kazan, eğlen" sloganı ile 1 Kasım - 30 Kasım arasında gerçekleşecek 30 günlük "Gülümseten Kasım" kampanyası boyunca Amazon.com.tr müşterileri oyuncaktan elektroniğe, modadan ev yaşam ürünlerine, spordan ofis ürünlerine kadar tüm kategorilerden yüz binlerce üründe büyük indirim ve fırsatlardan hızlı ve ücretsiz teslimat seçenekleriyle faydalanabilecek.

Bu dönemde çocuğunuzun yarıyıl için istediği oyun bilgisayarı, evcil hayvanlarınız için oyuncaklar, kendi tarzınızı yansıtacağınız yeni bir tıraş seti veya çok uzun zamandır almak istediğiniz bir elbise gibi çok çeşitli ürünlerde kaçırılmayacak indirimler olacak.

"Gülümseten Kasım" kapsamında Amazon Prime üyelerine özel indirim ve fırsatlar sunulacak. 1 - 30 Kasım arasında Amazon Prime üyeleri hem indirimlerin hem de eşsiz fırsatların keyfini çıkarabilecek. Prime hizmetleri ilk 30 gün ücretsiz kullanılabildiğinden dileyen herkes bu dönemde Amazon Prime üyesi olarak bu harika indirim ve fırsatlardan faydalanabilecek.

Gülümseten Kasım kampanyası boyunca www.amazon.com.tr'den alışveriş yapanlar, geçerli kredi kartlarında peşin fiyatına 6 taksit fırsatının yanı sıra Garanti BBVA kredi kartlarına peşin fiyatına 9 taksit fırsatından da faydalanabilecek. Üstelik Bonus, Miles&Smiles Garanti BBVA, Shop&Fly ve American Express kartlarını kullananlara özel bonus, mil ve MR puanlarıyla. Ayrıca Maximiles Black kullanıcıları Aralık 2024 sonuna kadar ücretsiz Prime üyeliği ayrıcalığından faydalanabilecekler.

Alışverişler yapanlar elektrikli araç kazanma şansını yakalayacak

Kasım ayı boyunca, Amazon üzerinden alışveriş yapan 5 şanslı kişi yapılacak çekilişle Citroën AMI kazanma fırsatını da yakalayacak. 1 – 30 Kasım tarihleri arasında Türkiye genelinde www.amazon.com.tr veya Amazon mobil uygulamasına e-posta adresi ve şifresi ile giriş yaparak tek seferde en az 1.000 TL alışveriş yapanlar www.amazon.com.tr/cekilis linkinde yer alan kampanya katılım butonuna tıklayarak çekilişe katılabilecek. Kampanyaya katılanlar yaptıkları her 1.000 TL'lik alışveriş için 1 çekiliş hakkı kazanacak.

Alışveriş ve eğlencenin en iyi avantajları bir arada

"Gülümseten Kasım" Amazon müşterilerinin alışverişlerini en iyi avantajlarla yapabilmesini sağlayacak fırsatlarla da geliyor. Kampanya boyunca tüm Amazon.com.tr müşterileri, seçili ürünlerde kredi kartlarına peşin fiyatına 12 aya varan ve yasal taksit kısıtlaması olmayan tüm ürünlerde peşin fiyatına 6 aya varan taksit seçeneklerinden yararlanabilecek. "Gülümseten Kasım" kampanyasında tüm Amazon.com.tr müşterileri ihtiyaçlarını uygun koşullarla karşılama imkânı bulurken Prime üyeleri de kendilerine özel ayrıcalıklarla Amazon'da alışveriş ve eğlencenin en iyisinin keyfini çıkarabilecek.

Amazon'un tüm dünyada 200 milyonu aşkın üyesi olan Prime, Türkiye'deki alışveriş ve eğlence severlerin ayda sadece 39 TL'ye sahip olabileceği müthiş avantajlar sunuyor:

Bedava ve hızlı teslimat ayrıcalığı: Türkiye'nin her yerindeki Amazon Prime üyeleri, yüz binlerce uygun üründe herhangi bir sepet tutarı gözetmeksizin aynı gün, ertesi gün, iki günde ve randevulu teslimat gibi seçeneklerin keyfini ek bir ücret ödemeden çıkarıyor. İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Ankara'da sabah 11.30'a kadar verdiğiniz siparişler aynı gün kapınıza teslim ediliyor. Randevulu teslimat ayrıcalığı ile Prime üyeleri, kendilerine uygun tarih ve saati seçerek, siparişlerini dilekleri gün ve saat aralığında teslim alabiliyor. Amazon Türkiye aynı zamanda İstanbul ve Ankara'daki müşterileri için pazar günü teslimat hizmeti de sunuyor.

Türkiye'nin her yerindeki Amazon Prime üyeleri, yüz binlerce uygun üründe herhangi bir sepet tutarı gözetmeksizin aynı gün, ertesi gün, iki günde ve randevulu teslimat gibi seçeneklerin keyfini ek bir ücret ödemeden çıkarıyor. İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Ankara'da sabah 11.30'a kadar verdiğiniz siparişler aynı gün kapınıza teslim ediliyor. Randevulu teslimat ayrıcalığı ile Prime üyeleri, kendilerine uygun tarih ve saati seçerek, siparişlerini dilekleri gün ve saat aralığında teslim alabiliyor. Amazon Türkiye aynı zamanda İstanbul ve Ankara'daki müşterileri için pazar günü teslimat hizmeti de sunuyor. Amazon Prime ile az öde, çok gülümse: Amazon Prime üyeleri, kolay ve hesaplı alışveriş ile tasarruf ediyor. Prime, üyelerine en popüler markaların ürünlerinde günlük özel fırsatlara erişim, yalnızca Prime üyelerinin yararlanabileceği Prime Day, Prime Alışveriş Festivali ve Gülümseten Kasım gibi indirimler kampanyaları ve daha pek çok özel fırsat sunuyor. Amazon.com.tr'de Prime kapsamında sunulan Flaş Fırsatlar'a 30 dakika erken erişim elde ediliyor. Prime üyeleri aynı zamanda Çok Al Az Öde ile seçili ürünlerde, 500TL ve üzeri alışverişlerde sepette yüzde 10 indirim kazanıyor.

Amazon Prime üyeleri, kolay ve hesaplı alışveriş ile tasarruf ediyor. Prime, üyelerine en popüler markaların ürünlerinde günlük özel fırsatlara erişim, yalnızca Prime üyelerinin yararlanabileceği Prime Day, Prime Alışveriş Festivali ve Gülümseten Kasım gibi indirimler kampanyaları ve daha pek çok özel fırsat sunuyor. Amazon.com.tr'de Prime kapsamında sunulan Flaş Fırsatlar'a 30 dakika erken erişim elde ediliyor. Prime üyeleri aynı zamanda Çok Al Az Öde ile seçili ürünlerde, 500TL ve üzeri alışverişlerde sepette yüzde 10 indirim kazanıyor. "Ne izleyeceğim?" derdi sona eriyor: Amazon Prime üyeleri, ücretsiz Prime Video üyeliğiyle ile aralarında "Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri", "Fallout", "Düğüm" ve sadece Prime Video'da yayımlanan "ATATÜRK 1881-1919" filmi de dâhil birçok yerli ve yabancı Amazon Originals film ve dizisinin de bulunduğu içerikleri ek ücret ödemeden primevideo.com ya da tablet, akıllı telefon ve akıllı TV'lerindeki Prime Video uygulaması aracılığıyla izleyebiliyor.

Amazon Prime üyeleri, ücretsiz Prime Video üyeliğiyle ile aralarında "Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri", "Fallout", "Düğüm" ve sadece Prime Video'da yayımlanan "ATATÜRK 1881-1919" filmi de dâhil birçok yerli ve yabancı Amazon Originals film ve dizisinin de bulunduğu içerikleri ek ücret ödemeden primevideo.com ya da tablet, akıllı telefon ve akıllı TV'lerindeki Prime Video uygulaması aracılığıyla izleyebiliyor. Oyun tutkunlarını mutlu eden avantajlar: Prime Gaming ile dünyanın önde gelen oyunlarında oyun içi ayrıcalıklar, her ay yenilenen ücretsiz oyunlar ve Twitch.tv'de sevdikleri bir yayıncıya aylık abonelik hakkı sunuluyor. Prime Gaming'in ücretsiz oyun ve oyun içi içerik seçkisi her ay eklenen yeni öğeler ve oyunlarla zenginleşiyor.

Prime ilk 30 gün ücretsiz

Henüz Prime üyesi olmayanlar www.amazon.com.tr/prime adresini ziyaret ederek Prime üyeliğini ilk 30 gün boyunca ücretsiz kullanabiliyor ve Prime ayrıcalıklarından da yararlanmaya başlayabiliyor. Ayrıca yıl sonuna kadar Prime üyeliğini başlatan ve ayda bir kez alışveriş yapan Prime üyeleri, ilk 3 ay içinde alışveriş yaptıkları her ay için Prime ücreti kadar indirim kuponu da kazanıyor. www.amazon.com.tr adresini ziyaret ederek "Gülümseten Kasım" kapsamında sunulan indirimler ve kampanya detayları hakkında bilgi alabilirsiniz.