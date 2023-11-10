Amazon’un Kasım fırsatlarıyla yüzler gülüyor

Amazon Türkiye'nin gelenekselleşen alışveriş etkinliği "Gülümseten Kasım Fırsatları", bu yıl 30 Kasım'a kadar son teknoloji ürünlerden modaya, ev ihtiyaçlarından kişisel bakım ürünlerine ve en beğenilen kitaplara kadar tüm kategorilerde her zevke ve tercihe hitap eden geniş portföyü ile müşterilerin yüzünü gülümsetecek.

Müşterilerinin ihtiyaçlarını uygun fiyatların yanı sıra hızlı ve ücretsiz teslimat imkânı ile karşılayan Amazon.com.tr'in "Gülümseten Kasım Fırsatları" alışveriş etkinliği bugün başladı. 30 Kasım'a kadar sürecek "Gülümseten Kasım Fırsatları" alışveriş etkinliği boyunca Amazon.com.tr müşterileri oyuncaktan elektroniğe, modadan ev yaşam ürünlerine, spordan ofis ürünlerine kadar tüm kategorilerden yüzbinlerce üründe büyük indirimlerden hızlı ve ücretsiz teslimat seçenekleriyle faydalanabilecek.

ALIŞVERİŞ DENEYİMİNİZİ KOLAYLAŞTIRACAK AVANTAJLAR

"Gülümseten Kasım Fırsatları" sadece büyük indirimler sunmakla kalmayacak, ayrıca müşterilerin alışverişlerini en iyi avantajlarla yapabilmesini sağlayacak fırsatlarla da geliyor. "Gülümseten Kasım Fırsatları" boyunca sunulacak anlık fırsatlara ek olarak tüm müşteriler, Amazon.com.tr tarafından satılan ve yasal taksit kısıtlaması olmayan ürünlerde tüm kredi kartlarına 12 aya, peşin fiyatına ise 6 aya varan taksit seçeneklerinden yararlanabilecek.

PRİME ÜYELERİNE ÖZEL AYRICALIKLAR DEVAM EDİYOR

"Gülümseten Kasım Fırsatları"nda tüm Amazon.com.tr müşterileri ihtiyaçlarını uygun koşullarla karşılama imkânı bulurken, Prime üyeleri kendilerine özel ayrıcalıklarla Amazon'da alışveriş ve eğlencenin en iyisinin keyfini çıkarabilecekler. Amazon'un tüm dünyada 200 milyonu aşkın üyesi olan Prime, Türkiye'deki alışveriş ve eğlence severlerin ayda sadece 39 TL'ye sahip olabileceği müthiş avantajlar sunuyor:

Hızlı ve ücretsiz teslimat seçenekleri: Amazon Prime üyeleri herhangi bir sepet tutarı gözetmeksizin hızlı ve ücretsiz teslimat seçeneklerinin keyfini çıkarıyor.

Amazon Prime üyeleri herhangi bir sepet tutarı gözetmeksizin hızlı ve ücretsiz teslimat seçeneklerinin keyfini çıkarıyor. Alışveriş ayrıcalıkları: Prime üyeleri, sınırlı süreli fırsatlara erken erişim ayrıcalığı ve yalnızca Prime üyelerine özel ek indirimler de kazanıyor. Prime üyeleri aynı zamanda Çok Al & Az Öde ile satın aldıkları aynı ya da farklı 10 ürün ve üzerine sepette yüzde 10 indirim kazanıyor.

Prime üyeleri, sınırlı süreli fırsatlara erken erişim ayrıcalığı ve yalnızca Prime üyelerine özel ek indirimler de kazanıyor. Prime üyeleri aynı zamanda Çok Al & Az Öde ile satın aldıkları aynı ya da farklı 10 ürün ve üzerine sepette yüzde 10 indirim kazanıyor. Seçili ürünlerde indirim oranı tutarında ücret iadesi garantisi: Amazon Kasım Fırsatları boyunca Amazon.com.tr ve Amazon mobil uygulamasından satın alınan seçili ürünlerin fiyatı X tarihine kadar düşerse, aradaki fark hediye kartı olarak X tarihinde müşterilerin Amazon hesabına tanımlanıyor.

Amazon Kasım Fırsatları boyunca Amazon.com.tr ve Amazon mobil uygulamasından satın alınan seçili ürünlerin fiyatı X tarihine kadar düşerse, aradaki fark hediye kartı olarak X tarihinde müşterilerin Amazon hesabına tanımlanıyor. Prime Video: Amazon Prime üyeleri, üyelikleriyle birlikte gelen Prime Video ile aralarında popüler Amazon Originals içeriklerinin de bulunduğu geniş bir içerik seçkisini ek ücret ödemeden Türkçe altyazı seçeneğiyle primevideo.com ya da tablet, akıllı telefon ve akıllı TV'lerindeki Prime Video uygulaması aracılığıyla izleyebiliyor.

Amazon Prime üyeleri, üyelikleriyle birlikte gelen Prime Video ile aralarında popüler Amazon Originals içeriklerinin de bulunduğu geniş bir içerik seçkisini ek ücret ödemeden Türkçe altyazı seçeneğiyle primevideo.com ya da tablet, akıllı telefon ve akıllı TV'lerindeki Prime Video uygulaması aracılığıyla izleyebiliyor. Prime Gaming: Prime Gaming ile tüm Prime üyeleri piyasanın önde gelen oyunlarında oyun içi ayrıcalıklar, her ay yenilenen ücretsiz oyunlar ve Twitch.tv'de sevdikleri bir yayıncıya aylık abonelik hakkıyla bütünsel bir oyun deneyiminin keyfini çıkarabiliyor.

Henüz Prime üyesi değilseniz hemen üye olup "Gülümseten Kasım" etkinliğinde Prime ayrıcalıklarından yararlanabilirsiniz.