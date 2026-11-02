Amirine ’iş bilmez’ diyen çalışan işinden oldu

İşyerinde yöneticilerine yönelik sert ifadeler kullanan çalışanları ilgilendiren önemli bir yargı kararı verildi. Bölge Adliye Mahkemesi, amirlerini çalışanlar ve misafirlerin önünde "iş bilmez" olarak nitelendiren personelin işten çıkarılmasını geçerli buldu. Karar, çalışma hayatında eleştiri hakkının sınırlarını yeniden gündeme taşıdı. Özel bir eğitim kurumunda spor koordinatörü olarak çalışan M.A., yöneticilerin ve misafirlerin katıldığı değerlendirme toplantısında amirlerinin iş bilmez kişiler olduğunu ve görevlerinde yeterli yetkinliğe sahip bulunmadıklarını söyledi. Kurum iş sözleşmesini feshetti. İşten çıkarılan M.A., işe iadesini istedi. İş Mahkemesi, feshin geçersizliğine hükmederek çalışanın işe iadesine karar verdi. Ancak işverenin istinaf başvurusu üzerine dosya Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi, çalışanın ifadelerinin işin işleyişine yönelik eleştiri niteliğinde olmadığına dikkat çekti. Mahkeme, ifadelerin haklı nedenle derhal fesih ağırlığında olmadığını ancak işverenden çalışma ilişkisini sürdürmesinin beklenemeyeceğini vurguladı. Feshin geçerli nedene dayandığına hükmeden BAM, işe iade kararını kaldırarak davayı reddetti. Karar, eleştirinin içeriği ve kullanılan üslubun iş sözleşmesinin geleceğinde belirleyici olabileceğini ortaya koydu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör