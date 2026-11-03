Anadolu Sigorta’ya yeni genel müdür

ANADOLU Sigorta'da Genel Müdürlük görevine Serkan Uğraş Kaygalak atandı. Kaygalak, gerekli yasal izinlerin alınmasının ardından yeni görevine başlayacak. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Serkan Uğraş Kaygalak, kariyerine Türkiye İş Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda müfettiş olarak başladı. İş Bankası bünyesinde çeşitli görevler üstlenen Kaygalak, 2006 yılında Hazine Bölümü'nde Müdür Yardımcılığı'na, 2008 senesinde ise Tarsus Şube Müdürlüğü'ne atandı. 2010 yılında Bilgi Sistemleri Denetiminden Sorumlu Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı'na getirilen Kaygalak, 2013'de Kartlı Ödeme Sistemleri Bölüm Müdürü oldu. 2018 yılında Harvard Business School'da Advanced Management Programı'nı tamamlayan Kaygalak, 29 Temmuz 2020 tarihinde Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Bu dönemde Sermaye Piyasaları, Özel Bankacılık ve Ödeme Sistemleri gibi farklı alanlardan sorumlu olan Kaygalak, aynı zamanda İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüttü.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör