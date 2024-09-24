Ani ölümler 2033’e kadar sürecek

Geçtiğimiz günlerde bir mekânda sahne alan Metin Arolat, şarkı söylediği sırada fenalaşarak hayatını kaybetti. Kalp krizi nedeniyle vefat eden ve ani ölümüyle sevenlerini yıkan 52 yaşındaki Arolat'ın ölümünün ardından 'Kovid-19' ve 'zayıflama ilaçları' gündeme geldi. Kovid-19 salgınının üzerinden dört yıl geçmesine rağmen birçok ülke halen nüfuslarında yüksek ölümler bildiriyor. Swiss Re'nin, 'Kovid-19 sonrası aşırı ölüm oranının geleceği' başlığı altında yayımladığı yeni bir araştırma da, salgının aşırı ölüm oranıyla eş anlamlı hale geldiği, bunun da özellikle sağlık ve hayat sigortacılığı üzerinde etkili olduğuna dikkat çekildi. Araştırmada Kovid pandemisi sonrası aşırı ölüm oranlarının 2033'e kadar devam edebileceği belirtildi. Araştırmada şu ifadelere yer verildi: "Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde ölüm oranı, pandemiden öncekinden 10 yıl sonra bile yüzde 3 daha yüksek olabilir."Araştırmada, 2020'de salgının patlak vermesinden 4 yıl sonra, dünya çapında birçok ülkenin halen nüfuslarında yüksek ölümler bildirdiğine değinilerek, "Aşırı ölüm oranını ölçmek, pandeminin istisnai ölüm oranları nedeniyle 2020'den beri akut bir zorluk haline geldi. Aşırı ölüm oranı, varsayılan 'beklenen' ölüm sayısının üzerindeki ölüm sayısını ifade eder. Beklenen ölüm oranını tahmin etmenin farklı yöntemleri çok farklı aşırı ölüm oranları üretebilir. Bu durum yüksek ölüm oranı hayat ve sağlık sigortası için potansiyel bir zorluk teşkil edecek ve devam eden aşırı ölüm oranı, sağlık ve hayat sigorta talepleri ve rezervleri için sonuçlar doğuracak" denildi.Araştırmada gelecek ile ilgili olarak da şu ifadelere yer verildi: "Aşırı ölümün bugün de devam ettiğini ve potansiyel olarak önümüzdeki on yıl boyunca devam edebileceğini görüyoruz. Genel nüfus tahminlerimiz, aşırı ölümün 2033 yılına kadar kademeli olarak azalacağını, ABD'de yüzde 0-3'e ve İngiltere'de yüzde 0-2.5'e düşeceğini gösteriyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, hesaplamalarımıza göre 2023'te aşırı ölüm ABD için yüzde 3-7, İngiltere için ise yüzde 5-8 aralığındaydı. Devam eden aşırı ölüm oranı, sağlık ve hayat sigorta talepleri ve rezervleri için sonuçlar doğurabilir. Mevcut beklentileri aşmaya devam eden aşırı ölüm oranı, yürürlükteki hayat portföylerinin uzun vadeli performansını ve yeni hayat poliçelerinin fiyatlandırılmasını etkileyebilir."