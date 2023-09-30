Ankara Etlik Şehir Hastanesi 1 yılda 5 milyon hastaya hizmet verdi

28 Eylül 2022 tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açılan Etlik Şehir Hastanesi, yoğun ilgi gördü. Başhekimi Bülent Güngörer, 1 yılda yaklaşık 5 milyon 16 bin hastaya hizmet verdiklerini belirtti. Güngörer, 1 milyon 22 bin metrekare alan üzerine inşa edilen hastanenin Avrupa'nın en büyüğü olduğunu söyledi. Güngörer, 7 farklı hastane, 100 yataklı kapalı psikiyatri kliniği, 100 yataklı klinik gözlem evinden oluşan sağlık kampüsünde günlük ortalama 25 bin poliklinik hizmeti verildiğini, ortalama günde 40 doğum gerçekleştiğini, 81 bin cerrahi işlem yapıldığını belirtti.



Etlik Şehir Hastanesi'nin birçok teknolojik cihaza da sahip olduğunu belirten Güngörer, "Hastanemizde 16 anjiyografi cihazı bulunmakta. Hiperbarik tedavi ünitemiz bulunmakta. Bu özellikle depremzede hastalarımızın faydalandığı Ankara ili tüm hastanelerimize hizmet veren bir tetkik cihazımızdır. Polimer rehabilitasyon merkezi, nöromüsküler hastalıklar merkezi gibi birçok multidisipliner yaklaşım gerektiren merkezlerimiz de var. Tıbbi cihaz bakımından Türkiye'de tek olan ve hastanemizde bulunan bir 24 kesit bilgisayarlı tomografi cihazımız, koroner anjiyografik ihtiyacı öncesi bazı hastalarımıza girişim yapmadan tetkiklerini yaptığımız ve bu girişime ihtiyaç duyup duymayacağına karar verdiğimiz cihazımız bulunmaktadır. Hastanelerimiz aynı zamanda bir eğitim araştırma hastanesi statüsünde bulunmasından dolayı eğitime de önem vermekteyiz. Bu hususta 1716 tane hastane ekibimiz mevcut. 342 eğiticiyle bu alanda hizmet vermekteyiz" ifadelerini kullandı.



6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ellerindeki tüm imkanları seferber etmeye çalıştıklarını söyleyen Güngörer, "1200 doğrudan depremden zarar görmüş hastamızı yatarak tedavi altına aldık. Bu hastalarımızın tedavileri buradan gittiklerinde fiziksel olarak da psikiyatrik olarak da normal sosyal hayatlarına adapte olabilmeleri için yapıldı. 342 hastamız ana binadaki tedavileri bittikten sonra rehabilitasyon amacıyla fizik tedavi hastanesine alınmış olup, hala 52 hastamızın tedavisi devam etmekte. 50'nin üzerinde hastamızı da protezlerini takarak şifayla evlerine gönderdik. Bundan sonraki yıllar için hedefimiz çalışanlarımızın ve hastalarımızın konforunu, mutluluğunu en üst seviyeye çıkararak sağlıkta kalite standartları gereği tüm akredite oluşumlarda bizim de payımız olduğunu gösterip bu alanda ilerlemeyi hedefliyoruz" dedi.