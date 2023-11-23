Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya inecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hayata geçirdikleri hamlelerle Türkiye Yüzyılı'nın altyapısını oluşturduklarını belirterek, son 20 yılda ulaştırma ve haberleşme alanında 250 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını ifade etti. 6 milyar dolarlık projenin de yapımının devam ettiğini anlatan Uraloğlu, yılda 30 milyon ziyaretçi beklenen Tersane İstanbul'un 2024'te tamamlanacağını açıkladı.TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2024 bütçesi üzerine sunum yapan Bakan Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ulaşım ve iletişim yatırımları başta olmak üzere her alanda hayata geçirdiğimiz hamlelerle Türkiye Yüzyılı'nın altyapısını oluşturuyoruz. Bugüne kadar 42 milyar dolar tutarında Kamu Özel İş Birliği projesini hayata geçirdik" dedi. Bakan Uraloğlu, önümüzdeki dönem tamamlanacak demiryolu projeleri arasında yer alan Ankaraİstanbul Süper Hızlı Tren Projesi'nin 344 kilometre uzunluğa sahip olacağını belirterek, "Saatte 350 kilometre hıza ulaşacak trenlerimizle seyahat süresini 80 dakikaya indireceğiz" dedi. Yapımı süren Çukurova Havalimanı'nı 2024 Ocak ayı içerisinde açmayı hedeflediklerini anlatan Uraloğlu, "Yozgat ile Bayburt- Gümüşhane havalimanlarımızı da 2025 içerisinde hizmete alacağız. Trabzon Yeni Havalimanı proje çalışmaları hızla devam ediyor. Sabiha Gökçen Havalimanımızın kapasitesini iki katına çıkaracak ikinci pist inşaatını tamamladık. Yakında hizmete alıyoruz. Esenboğa Havalimanı kapasitesini üçüncü pisti yaparak 30 milyon yolcuya, Antalya Havalimanını ise 80 milyon yolcuya yükseltiyoruz. Yıllık 2.5 milyon yolcu kapasiteli Malatya Havalimanı yeni terminal binasını 2025 yılında tamamlamayı planlıyoruz" diye konuştu.Bakan Uraloğlu, İstanbul Boğazını kullanan gemilerden alınan geçiş ücretinin artırıldığını belirterek, "Montrö Sözleşmesi 'Altın Frank' biriminde iki yılda yapılan güncellemeler ile boğaz geçişinden 35 milyon dolarlık gelir 185 milyon dolara çıktı" dedi.BAKAN Uraloğlu, Türkiye Kart Projesi ile ulaşım, para transferi, alışveriş gibi ihtiyaçların karşılanmasını amaçladıklarını belirterek, "Konya'da kullanılmaya başlanan Türkiye Kart, Yozgat, Gümüşhane, Tokat, Kayseri ile İstanbul'da" dedi.BAKAN Uraloğlu, eski adıyla Taşkızak Tersanesi, yeni adıyla Tersane İstanbul olan projeyi 2024 yılında tamamlamayı hedeflediklerini anlattı. Uraloğlu, "Yılda 30 milyon ziyaretçi beklenen projeyle aynı zamanda 1.8 km'lik sahil hattını İstanbul'a kazandırıyoruz" dedi. Proje kapsamında 83 bin metrekare tescilli alan restore edilirken, Tersane İstanbul içerisinde yer alacak sinema salonları, müzeler ve sosyal donatı alanları ile 20 bin kişiye istihdam sağlanacak.