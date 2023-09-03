Ankara-İzmir arası 14 saatten 3.5 saate iniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi tamamlandığında mevcut demir yolu bağlantısıyla 824 kilometre olan mesafenin 624 kilometreye ineceğini söyledi. Uraloğlu, Afyonkarahisar ile Sinanpaşa ilçesinde yapımı devam eden Afyonkarahisar'daki Ankara - İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) Yolu güzergahındaki yarma imalatı ve altyapı platformlarında incelemelerde bulundu. Bakan Abdülkadir Uraloğlu, 508 kilometre uzunluğundaki projenin şu ana kadar Afyonkarahisar sınırları içindeki çalışmalarını yerinde gördüklerini söyledi.2003 yılında 1 milyon 715 bin ton olan uluslararası demiryolu yük taşımacılığının 2022'de 2003 yılına göre yüzde 158 artışla 4 milyon 422 bin tona ulaşarak tüm zamanların en iyi değerlerini elde ettiğini anlatan Uraloğlu, "2053 yılı hedeflerimiz doğrultusunda karayollarındaki yüzde 72'lik yük taşımacılığını payını yüzde 57 düşürmeyi, demir yollarının yüzde 5 olan taşımacılık payını yüzde 22'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Demir yollarının yolcu taşımacılığında da yıllık ortalama 19,5 milyon olan yolcu sayısını 270 milyona çıkarmayı planlıyoruz. Demir yolu ağımızı 14 bin kilometreye yükselttik. Ülkemizi, yarım asırlık hayalimiz olan yüksek hızlı tren işletmeciliğiyle tanıştırdık ve Avrupa'da 6'ıncı, dünyada 8'inci hızlı tren işletmecisi yaptık" diye konuştu.Hızlı trenlerle konforlu, hızlı ve modern seyahat hizmeti doğrudan ve dolaylı olmak üzere 19 ildeki ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 50'sine ulaştığına dikkat çeken Uraloğlu, şunları kaydetti: " Ankara - İzmir Hızlı Tren Projesi tamamlandığında mevcut demir yolu bağlantısıyla 824 kilometre olan mesafe 624 kilometreye inecektir. Ankara - İzmir arası 14 saat olan seyahat süresi 3 saat 30 dakikaya düşecektir. 9 istasyon ile Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ve İzmir illerimizde yaşayan 7 milyondan fazla insanımız doğrudan hızlı tren konforuyla tanışacaktır. Kütahya gibi çevre illerle olan etkileşimi de dikkate alındığında YHT hizmetinden faydalanan nüfus daha da artacaktır."