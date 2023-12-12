Ankara’da ‘Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi’ başladı

Ankara'da düzenlenen 3. Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi, Türk savunma sanayiinin öncü firmalarını bir araya getirdi. 2 günlük zirvede sektörün bugünü ve geleceği ele alınırken, Türkiye'nin gururu olan yerli ve milli teknolojiler de stant alanlarında sergilendi. Dev organizasyon, Ankara Sanayi Odası tarafından, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın destekleriyle düzenlendi.Zirvenin açılış gününde, askeri lojistik alanında uzman konuşmacılar, sektördeki güncel gelişmeleri aktararak değerlendirmelerde bulundu. 3 oturumun gerçekleştirildiği ilk gün programında, "Askeri Lojistiğin Geleceği", "Askeri Tüm Alanlarda Lojistik Uygulamaları" ve "Dijitalleşen Lojistik Destek Yönetimi" başlıkları ele alındı. Askeri lojistik alanında yerli ve milli teknolojilerin sergilendiği stantlarda, firma temsilcileri tarafından katılımcılara ürün tanıtımı yapıldı.