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Giriş Tarihi: 13.12.2023

Ankara’da ‘Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi’ başladı

MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
Ankara’da ‘Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi’ başladı
Ankara'da düzenlenen 3. Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi, Türk savunma sanayiinin öncü firmalarını bir araya getirdi. 2 günlük zirvede sektörün bugünü ve geleceği ele alınırken, Türkiye'nin gururu olan yerli ve milli teknolojiler de stant alanlarında sergilendi. Dev organizasyon, Ankara Sanayi Odası tarafından, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın destekleriyle düzenlendi.

YERLİ VE MİLLİ PROJELER TANITILDI
Zirvenin açılış gününde, askeri lojistik alanında uzman konuşmacılar, sektördeki güncel gelişmeleri aktararak değerlendirmelerde bulundu. 3 oturumun gerçekleştirildiği ilk gün programında, "Askeri Lojistiğin Geleceği", "Askeri Tüm Alanlarda Lojistik Uygulamaları" ve "Dijitalleşen Lojistik Destek Yönetimi" başlıkları ele alındı. Askeri lojistik alanında yerli ve milli teknolojilerin sergilendiği stantlarda, firma temsilcileri tarafından katılımcılara ürün tanıtımı yapıldı.
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Ankara’da ‘Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi’ başladı
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