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Giriş Tarihi: 1.1.2023

Ankara’da sosyal konut kurası 2-12 Ocak’ta

Ankara’da sosyal konut kurası 2-12 Ocak’ta
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinin Ankara'daki kura çekimleri, 2-12 Ocak'ta gerçekleştirilecek.
2 Ocak'ta Kahramankazan'da 800, Polatlı'da 700 ve Kızılcahamam'da 63 sosyal konut. 3 Ocak'ta Ayaş 4. Etapta 300, Şereflikoçhisar'da 311, Çamlıdere 2. Etapta 100, Bala 3. Etapta 160, Beypazarı'nda 150, Evren'nde 150 ve Nallıhan Çayırhan'da 100 konut. 4-5 Ocak'ta Etimesgut Ballıkuyumcu'da 3 bin 800 konut. 6-8 Ocak'ta Sincan Yenipeçenek'te 4 bin 800 konut. 9 Ocak'ta Sincan Saraycık'ta 1626 konut. 10 Ocak'ta Gölbaşı Gerder'de 1545 konut. 11-12 Ocak'ta ise Mamak'ta 3 bin 645 konut evlerine kavuşmanın ilk adımını atmış olacak.
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Ankara’da sosyal konut kurası 2-12 Ocak’ta
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