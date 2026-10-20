Ankara’ya dev veri merkezi

Türkiye'yi veri merkezi üssü yapacak özel sektör yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Rönesans Holding ile ABD merkezli Digital Realty, Ankara Temelli'de inşa edilecek ve toplam büyüklüğü 4.1 milyar dolar olacak veri merkezinin temellerini attı. Önümüzdeki günlerde ise İstanbul'da 5.2 milyar dolarlık veri merkezlerinin temeli atılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Rönesans Holding ve Digital Realty iş birliğiyle hayata geçirilecek Ankara Temelli Veri Merkezi'nin temel atma töreninde konuştu. Kacır, Ankara Temelli'de Başkent OSB bünyesinde ilk etapta 450 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilecek, toplamda 4.1 milyar dolar büyüklüğe ulaşacak tesisin, gelişmiş soğutma sistemleri ve yüksek kapasiteli bilişim altyapısıyla kurumların ve teknoloji şirketlerinin güvenilir veri depolama ve işleme ihtiyaçlarına cevap vereceğini anlattı. Özel sektör eliyle 2030'a kadar 10 milyar dolarlık veri merkezi ve yapay zeka yatırımı yapılmasının planlandığını anlatan Kacır, "Yeni teşvik sistemimizle de veri merkezi yatırımlarına destekler sağlıyoruz. HIT-30 ile 2030'a kadar 30 milyar dolarlık destekle Türkiye'yi yüksek teknoloji yatırımlarının çekim merkezi haline getirmek üzere harekete geçtik. Programımızda, yeni nesil dijital altyapı yatırımlarını hızlandıracak özel çağrılara da yer verdik. 1.5 milyar dolar destek bütçeli HIT–Veri Merkezi Çağrısıyla, yüksek kapasiteli, güvenli ve enerji verimli veri merkezleri yatırımlarını hızlandırmak üzere adım attık" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör