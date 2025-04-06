Ankara’ya ulaşım müjdesi: Yeni banliyö hattı geliyor! İşte özellikleri

YENİ İSTASYONLAR VE ÇİFT HATLI HATTIN DETAYLARI

Sincan-Yenikent arasında yeni bir çift hatlı demiryolu inşa ettiklerini belirten Uraloğlu, bu hatta OSB, Yenikent-1 ve Yenikent-2 adını taşıyan üç yeni istasyonun kurulacağını söyledi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Başkentray, Sincan'dan başlayarak 1. OSB ve Yenikent'e kadar uzanacak.

"600 bini aşkın nüfusu hızlı, güvenli ve konforlu bir şekilde şehir merkezine bağlayacağız. Ayrıca Kazan Soda'dan yılda 4.4 milyon ton yük taşınarak hem ekonomiye katkı sağlanacak hem de karayolu taşımacılığının çevresel yükü azaltılacak" diye konuştu.