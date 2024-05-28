Anneler dikkat! Yürüteçler toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) portalı ile halk sağlığını tehdit eden ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Bu kapsamda 4 ürün hakkında daha toplatma ve piyasaya arzını yasaklama kararı alındı. Ürünler arasında en dikkat çeken ise bebek yürüteci oldu.Ticaret Bakanlığı, "guvensizurun.ticaret. gov.tr" internet adresi üzerinden halk sağlığını tehlikeye sokan ürünleri duyuruyor. e-ticaret yapan satıcılar ve alışveriş platformlarının, satışa sunulan ürünlerinin güvenli olup olmadığı GÜBİS üzerinden açıklanıyor. Bakanlık son olarak Türkiye genelinde satışı bulunan "Dilaver Yürüteç" marka bebek yürütecinin dışarıdan akciğerlere doğru olan hava akışının mekanik şekilde engellenmesi yoluyla boğulma riski taşıdığı ve yaralanmalara yol açabileceği gerekçesiyle toplatılmasını kararlaştırdı. "Dilaver Yürüteç" markasıyla tüm ülke çapında satılan ayrıca e-pazaryerlerinde indirim aldatmacasıyla satışına hâlâ devam edilen ürünün bebekler için boğulma ve yaralanma riski taşıdığı belirtildi.725 TL gibi bir fiyatla satışına devam edilen yürüteçten alan ailelerin bu ürünü iade hakkı da bulunuyor. Ürün üzerinde doğru etiketleme yapılmadığı da belirlenirken, piyasaya arzı durduruldu. Ancak söz konusu ürünün satıcı tarafından hâlâ Trendyol, N11 gibi e-pazaryerlerinde satışına devam edildiği hatta "son 30 günün en düşük fiyatı" ibaresi ile 725 TL'ye satılmaya çalışıldığı belirlendi.Bakanlık ayrıca "Süzz" marka yağ çözücülerin çocuk emniyet kilidi bulunmadığı için toplatılmasını kararlaştırırken, Çınar marka naftalin ve Wellnax koku gidericiyi de dokunsal uyarı bulunmaması sebebiyle akut toksik zarar verme, yaralanma, yanma riski taşıdığı gerekçesiyle toplatılacağını bildirdi. Söz konusu ürünleri satın alan vatandaşların faturaları veya ürünleri ile birlikte satın aldıkları işletme ya da ürün sahibine ulaşarak para iade alma hakları da bulunuyor. Aldıkları ürünlerin güvenliğinden şüphe duyan vatandaşlar ayrıca Alo 175 Tüketici Danışma Hattı ile CİMER'e bildirimde bulunarak ürünün incelenmesini talep edebiliyor.