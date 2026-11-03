Antalya COP31’e hazırlanıyor! Bakan Kurum’dan ’Yeşil Bölge’ paylaşımı: İklim çözümlerinin merkezi olacak

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, COP31 hazırlıklarına devam eden Türkiye, 527 bin metrekaresi "Mavi Bölge", 582 bin metrekaresi "Yeşil Bölge" olmak üzere yaklaşık 1 milyon 100 bin metrekare alanda ev sahipliği yapacak.

Mavi Bölge'de dünya liderleri iklimin geleceğini müzakere edecek, Yeşil Bölge'de ise bu müzakerenin uygulamaya dönüşmüş hali gösterilecek. Böylece, Yeşil Bölge, COP31'in "uygulama COP'u" vizyonunun merkezi olacak.

Bu kapsamda, yeşil enerjinin nasıl kullanıldığı, sıfır atığın nasıl yönetildiği, gıdanın nereden geldiği gibi tematik başlıkların uygulaması katılımcılara sahada gösterilecek.

Öte yandan Yeşil Bölge, klasik bir fuar alanının ötesinde yatırımcıların, girişimcilerin, teknoloji geliştiricilerinin, yerel yönetimlerin, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve gençlerin bir araya gelerek ortak projeler geliştirebildiği, yeni işbirlikleri kurabildiği ve iklim çözümlerini görünür kılabildiği yaşayan bir ekosistem olacak.

Bu doğrultuda bölgede Sıfır Atık, İklim Finansmanı, Enerji ve Ulaşım, Bilim ve Teknoloji, Dirençli Şehirler, Yeşil Sanayileşme, Kültür ve Medeniyet, İş Dünyası (TOBB), Start-up Zone ve COPArt tematik merkezleri oluşturulacak.