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Giriş Tarihi: 4.8.2024 13:56

Antalya Havalimanı dış hatlar günlük yolcu sayısında rekor kırıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Havalimanı'na dün gelen yolcu sayısında rekor kırıldığını vurgulayarak Antalya'mıza dün gelen turist sayısının 104 bini aşmasıyla tüm zamanların günlük dış hat yolcu rekorunu kırdık." ifadelerini kullandı.

AA
Antalya Havalimanı dış hatlar günlük yolcu sayısında rekor kırıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya Havalimanı'na dün gelen yolcu sayısında rekor kırıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Tarih, doğa ve kültürün mükemmel buluşma noktası Antalya'mıza dün gelen turist sayısının 104 bini aşmasıyla tüm zamanların günlük dış hat yolcu rekorunu kırdık. Yalnızca muhteşem plajlarıyla değil, aynı zamanda zengin tarihi, büyüleyici doğal güzellikleri ve eşsiz kültürel mirasıyla turistlerin gözdesi olan Antalya'da ağustos ayının ilk 3 gününde ise yaklaşık 280 bin turist ağırladık. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artış gösteren bu muhteşem başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

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Antalya Havalimanı dış hatlar günlük yolcu sayısında rekor kırıldı
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