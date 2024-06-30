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Giriş Tarihi: 30.6.2024 12:42 Son Güncelleme: 30.6.2024 12:43

Antalya Havalimanı rekorlara doymuyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı uçuşlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, “Antalya Havalimanımızda 29 Haziran tarihinde 209 bin 540 yolcu ile 2024 yılının en yüksek rakamına ulaşıldı” ifadelerini kullandı.

Antalya Havalimanı rekorlara doymuyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda sürekli artan yolcu sayısına dikkat çekerek 29 Haziran tarihinde yeni bir rekora ulaşıldığını açıkladı.

ANTALYA HAVALİMANI REKORLARA DOYMUYOR

Bakan Uraloğlu, 29 Haziran tarihinde Antalya Havalimanı'nda 29 Haziran Cumartesi günü 1.019'i dış hatlarda, 127'si iç hatlarda olmak üzere toplam 1.146 uçuş trafiği gerçekleştiğini söyledi.

Bakan Uraloğlu, söz konusu tarihte Antalya Havalimanı'nda, 189 bin 508'i dış hat, 20 bin 32'si iç hat olmak üzere toplam 209 bin 540 yolcuya hizmet verebildiği bilgisini de paylaşırken, bu tarihin 2024 yılının en yüksek yolcu sayısı olduğunun altını çizdi.

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Antalya Havalimanı rekorlara doymuyor
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