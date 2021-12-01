Antalya Havalimanı’na 7 milyar 250 milyon euro

TAV Havalimanları
ve Fraport ortaklığının, Antalya
Havalimanı'nın kapasitesinin artırılması ve 25 yıllık işletme hakkı için gerçekleştirilen ihalede 7 milyar 250 milyon euro ile en iyi teklifi vererek ihaleyi kazandığı bildirildi. TAV
Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre, dün DHMİ Genel Müdürlüğü
'nde düzenlenen ihaleye TAV ve Fraport ortaklığının yanı sıra Vnukovo-INTEKAR Yapı ortaklığı katıldı. TAV ve Fraport ortaklığı, 25 yıllık kira bedelinin yüzde 25'ini peşin ödeyecek. İhale, var olan anlaşmanın sonlanacağı Ocak 2027'den Aralık 2051'e kadar olan 25 yıllık dönemi kapsıyor. TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener
, "Bu dönemde Antalya, tarihinin en yüksek yolcu trafiğine ulaştı. Son 2 yılı pandeminin etkisi altında geçirmiş olsak da sahip olduğu doğal ve kültürel zenginliklerle, gelişmiş turizm altyapısıyla Antalya'nın çok daha iyi noktalara geleceğine inanıyoruz. Kapasite artışını gerçekleştirmek üzere en kısa sürede yatırıma başlayacağız" ifadelerini kullandı.