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Giriş Tarihi: 4.8.2024 11:40 Son Güncelleme: 4.8.2024 11:50

Antalya Havalimanı'nda dün uçak trafiği ve yolcu sayısında rekor kırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dün Antalya Havalimanı'nı toplam 223 bin 217 yolcunun kullandığını vurgulayarak uçak trafiğinde hem de yolcu sayısında tüm zamanların rekorunun kırıldığını bildirdi. Bakan Uraloğlı, "Böylece Antalya Havalimanı hem uçak trafiğinde hem de yolcu sayısında tüm zamanların rekorunu kırdı." ifadelerini kullandı.

AA
Antalya Havalimanı’nda dün uçak trafiği ve yolcu sayısında rekor kırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nın yolcu trafiğine ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu yazılı açıklamasında, sürekli artan yolcu sayısına dikkati çekti. Antalya Havalimanı'nın 3 Ağustos'ta yeni bir rekora imza attığı bilgisini veren Uraloğlu, dış hatlarda 1087, iç hatlarda 130 olmak üzere, toplam 1217 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade etti. Bakan Uraloğlu, "Bir günde havalimanımızı 203 bin 304 dış hat yolcusu, 19 bin 913 iç hat yolcusu olmak üzere toplam 223 bin 217 yolcu kullandı. Böylece Antalya Havalimanı hem uçak trafiğinde hem de yolcu sayısında tüm zamanların rekorunu kırdı." değerlendirmesinde bulundu.

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Antalya Havalimanı'nda dün uçak trafiği ve yolcu sayısında rekor kırıldı
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