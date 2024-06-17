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Giriş Tarihi: 17.6.2024 15:45

Antalya Havalimanı'nda günlük yolcu rekoru kırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Haziran Cumartesi günü Antalya Havalimanı'nda 1163 uçuş ve 198 bin 944 yolcu ile 2024 yılının rekorunu kırdıklarını söyledi.

DHA
Antalya Havalimanı’nda günlük yolcu rekoru kırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından, 'Ulaşımda zirveye uçuyoruz' başlığıyla yaptığı açıklamada, "15 Haziran Cumartesi günü Antalya Havalimanı'nda uçak ve yolcu trafiğinde 2024 senesinin rekorunu kırdık. Uçuş sayısı 1163, yolcu sayısı 198 bin 944. Her alanda konforla ulaştıran eserlerle Türkiye hızlanıyor" ifadelerini kullandı.

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Antalya Havalimanı'nda günlük yolcu rekoru kırıldı
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