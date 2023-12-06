Antalya turist sayısında rekor kırdı

Antalya'ya, 1 Ocak- 30 Kasım döneminde gelen turist sayısı 15 milyon 371 bin 773'e ulaşarak, tüm zamanların rekoru kırıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, Antalya turizmde rekor yılı olarak bilinen 2019'u geride bıraktı. Kente, 2019'un 12 ayında hava yoluyla gelen turist sayısı 15 milyon 218 bin 188 oldu. Antalya'ya bu yıl en fazla turist gönderen ülkeler 3 milyon 401 bin 704 turistle Rusya ilk, 3 milyon 285 bin 822 misafirle Almanya ikinci, 1 milyon 188 bin 263 turistle İngiltere üçüncü, 1 milyon 58 bin 943 misafirle Polonya dördüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri, Hollanda, Kazakistan, Romanya ve Çekya izledi.