Antalya turizminde hızlı yükseliş: 9 ayda 12 milyonu aşkın ziyaretçi

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün verilerine göre; eylül ayında kente gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 azalarak 2 milyon 195 bin 140 oldu. Ocak- eylül döneminde de yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 5,6 düşüşle 12 milyon 483 bin 159 olarak gerçekleşti. Vatandaş ziyaretçiler dahil toplam sayı, eylülde 2 milyon 306 bin 524'e, yılın 9 ayında 13 milyon 330 bin 110'a ulaştı. Bazı kaynak pazarlarda artış yaşanırken, 9 aylık yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı döneminin 752 bin 605 kişi altında kaldı.

RUSYA'DAN 3,3 MİLYON ZİYARETÇİ

Antalya'nın en büyük kaynak pazarı Rusya'dan yılın 9 ayında 3 milyon 326 bin 769 ziyaretçi geldi. Geçen yılın aynı dönemine göre 19 bin 876 kişilik, yüzde 0,6'lık artış kaydedildi. Rusya'nın toplam yabancı ziyaretçiler içindeki payı yüzde 24,9'dan yüzde 26,6'ya yükseldi. Eylül ayında Rusya'dan gelenlerin sayısı yüzde 2,6 artarak 659 bin 516'ya ulaştı. Rus ziyaretçiler, eylül ayındaki yabancı ziyaretçilerin yüzde 30'unu oluşturdu.

UKRAYNA'DA ARTIŞ EYLÜLDE HIZLANDI

Ukrayna'dan gelen ziyaretçi sayısı, 9 ayda yüzde 5,8 artarak 364 bin 124'ten 385 bin 317'ye yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine göre 21 bin 193 ilave ziyaretçinin geldiği Ukrayna, Antalya'nın en fazla ziyaretçi aldığı ülkeler arasında beşinci sırada yer aldı. Eylül ayında bu pazardaki artış yüzde 12'ye ulaştı; geçen yılın eylül ayında 67 bin 664 olan ziyaretçi sayısı, bu yıl 75 bin 797 oldu.

ÖZBEKİSTAN VE MACARİSTAN'DA ÇİFT HANELİ BÜYÜME

Özbekistan'dan 9 ayda gelen ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49 artarak 41 bin 175'ten 61 bin 511'e çıktı. Bu ülkeden gelenlerin sayısı eylül ayında da yüzde 52,7 artışla 9 bin 478'e ulaştı. Macaristan'dan gelen ziyaretçi sayısı ise 9 aylık dönemde yüzde 12,8 yükselerek 137 bin 454 oldu. Ukrayna, Özbekistan ve Macaristan'dan gelen ziyaretçilerin toplamında, geçen yılın aynı dönemine göre 57 bin 167 kişilik artış gerçekleşti.

ALMANYA VE İNGİLTERE'DE 324 BİNE YAKIN KAYIP

İlk 10 kaynak ülke arasında ziyaretçi sayısındaki en büyük sayısal kayıplar, Almanya ve İngiltere'de yaşandı. Almanya'dan gelenlerin sayısı bu yıl 9 ayda yüzde 6,2 azalarak 2 milyon 532 bin 988'e, İngiltere'den gelenlerin sayısı yüzde 11,9 düşerek 1 milyon 139 bin 5'e geriledi. Almanya'da 170 bin 122, İngiltere'de 153 bin 843 olmak üzere iki pazardaki toplam kayıp 323 bin 965 kişiye ulaştı. Bu sayı, Antalya'nın toplam yabancı ziyaretçi sayısındaki net azalmanın yaklaşık yüzde 43'ünü oluşturdu. Eylül ayında da Almanya'da yüzde 9,7, İngiltere'de yüzde 13,1 düşüş kaydedildi.

İLK 10 ÜLKEDE EN YÜKSEK ORANSAL DÜŞÜŞ ROMANYA'DA

Antalya'ya en fazla ziyaretçi gönderen ilk 10 ülke içinde, 9 aylık dönemde en yüksek oransal düşüş Romanya'da gerçekleşti. Bu ülkeden gelen ziyaretçi sayısı, yüzde 16,1 azalarak 395 bin 974'ten 332 bin 235'e indi. Slovakya'dan gelenlerin sayısı yüzde 11,8 düşüşle 170 bin 533, Çekya'dan gelenlerin sayısı yüzde 8,3 düşüşle 244 bin 354 oldu. Hollanda'dan gelen ziyaretçi sayısı da yüzde 6,7 azalarak 362 bin 283'e geriledi. Romanya'daki düşüş eylül ayında yüzde 19,5 olarak kaydedildi.

POLONYA VE KAZAKİSTAN EYLÜLDE ARTTI

Polonya ve Kazakistan'dan gelen 9 aylık toplam ziyaretçi sayısı geçen yılın altında kalırken, eylül ayında artış yaşandı. Polonya'dan 9 ayda gelen ziyaretçi sayısı yüzde 5,1 azalarak 1 milyon 51 bin 168 oldu. Eylül ayında bu ülkeden gelen ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 artışla 195 bin 567 oldu. Polonya, eylül ayı sıralamasında İngiltere'yi geride bırakarak üçüncü sırada yer aldı. Kazakistan'dan gelenlerin sayısı 9 aylık dönemde yüzde 2,7 azalarak 340 bin 795'e gerilerken, eylül ayında geçen yıla oranla yüzde 13,7 artışla 44 bin 716'ya yükseldi.

EYLÜLÜN ETKİSİYLE TOPLAM DÜŞÜŞ ORANI AZALDI

Ocak- ağustos döneminde yüzde 6,1 olan toplam yabancı ziyaretçi sayısındaki düşüş, eylül verilerinin eklenmesiyle yüzde 5,6'ya geriledi. Temmuz, ağustos ve eylül aylarında Antalya'ya toplam 7 milyon 233 bin 664 yabancı ziyaretçi geldi. Yılın 9 aylık toplamının yaklaşık yüzde 58'ini oluşturan bu üç aylık dönemde, en yüksek sayı 2 milyon 525 bin 188 ziyaretçiyle ağustosta kaydedildi.

İLK 25 ÜLKENİN 9 AYLIK TABLOSU

Antalya'ya ocak-eylül döneminde en fazla ziyaretçi gönderen 25 ülke ve geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları şöyle sıralandı: "Rusya 3 milyon 326 bin 769 (yüzde 0,6 artış). Almanya 2 milyon 532 bin 988 (yüzde 6,2 kayıp). İngiltere 1 milyon 139 bin 5 (yüzde 11,9 kayıp). Polonya 1 milyon 51 bin 168 (yüzde 5,1 kayıp). Ukrayna 385 bin 317 (yüzde 5,8 artış). Hollanda 362 bin 283 (yüzde 6,7 kayıp).

Kazakistan 340 bin 795 (yüzde 2,7 kayıp). Romanya 332 bin 235 (yüzde 16,1 kayıp). Çek Cumhuriyeti 244 bin 354 (yüzde 8,3 kayıp). Slovakya 170 bin 533 (yüzde 11,8 kayıp). Litvanya 168 bin 688 (yüzde 11,9 kayıp).

Danimarka 160 bin 888 (yüzde 4,9 kayıp). Avusturya 148 bin 772 (yüzde 10,7 kayıp). Belçika 147 bin 615 (yüzde 9,3 kayıp). Belarus 143 bin 726 (yüzde 8,3 kayıp). Macaristan 137 bin 454 (yüzde 12,8 artış). Moldova 128 bin 329 (yüzde 23,7 kayıp). Fransa 126 bin 379 (yüzde 17,6 kayıp). İsveç 121 bin 649 (yüzde 12,1 kayıp).

İsviçre 110 bin 330 (yüzde 11 kayıp). Norveç 92 bin 140 (yüzde 10,7 kayıp). Letonya 66 bin 184 (yüzde 5,6 kayıp). Azerbaycan 64 bin 666 (yüzde 1,1 kayıp). Estonya 62 bin 899 (yüzde 6,2 kayıp). Özbekistan 61 bin 511 (yüzde 49,3 artış).

Haber Girişi Sevde Demir - Editör