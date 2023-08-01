Antalya’da en yoğun Temmuz ayı yaşanıyor

Turizm de rekorlar yılı olarak bilinen 2019 yılının Temmuz ayında Antalya'yı 2 milyon 592 bin 471 kişi ziyaret ederken bu sayı 2023 yılında 2 milyon 660 bin 420 olarak gerçekleşti. Bu rakamla birlikte Antalya'ya hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı bakımından tüm zamanların en iyi Temmuz ayı gerçekleşmiş oldu.

RUSLAR İLK SIRADA

2023 yılında Antalya'yı hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı bakımından Ruslar birinci, Almanlar ise ikinci sırada yer alıyor. 1 Ocak-31 Temmuz tarihleri arasında Antalya'ya en çok turist 1 milyon 853 bin 879 ile Rusya'dan geldi. Rusya'yı 1 milyon 638 bin 603 turistle Almanya, sonra da 716 bin 991 turistle İngiltere takip etti. 10 aylık periyotta hava yoluyla Antalya'ya en çok turist gönderen diğer ülkeler ise sırasıyla Polonya, Hollanda, Kazakistan, Romanya, İsrail, Çek Cumhuriyeti ve Ukrayna oldu.

OTELLERE YANSIMIYOR

Öte yandan turizmciler özellikle hava yolu ile gelen Rus turist sayısının otellere yansımadığını kaydetti. Şu anda Belek ve Kemer bölgesinde 5 yıldızlı tesislerin doluluk oranlarının yüzde 65-70'lerde olduğunu belirten otelciler, "Devletimiz milyonlarca lira vergi kaybı yaşıyor. Gazipaşa'dan Kaş'a kadar Rus, İran, Affanlıların gecelik kiraya verdikleri daire sayısı 50 binin üstünde olduğu artık herkes tarafından biliniyor. Turizmde kaliteyi konuşmalıyız. Kafaya değil, kasaya bakmalıyız" diyerek konunu önemine dikkat çekti.