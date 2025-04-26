Antalya’ya 500 milyon dolarlık dev yatırım

Gayrimenkul sektöründeki pek çok firma, yeni projelere start verdi. Gayrimenkul geliştirme, turizm, iklimlendirme ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren RGüzel Group da Antalya'daki markalı konut projelerine LUViYA ile bir yenisini daha ekledi. Aspendos Bulvarı'nda konumlanan LUViYA, 500 milyon dolar yatırımla hayata geçiriliyor. 65 bin metrekare arsa üzerinde hayat bulan LUViYA'da 730 konut, 104 markalı residence daire, 1 ofis bloğu, 300 yatak kapasiteli 5 yıldızlı otel ve 50 bin metrekare kiralanabilir alana sahip 175 mağaza ile 30 eğlence ve gastronomi alanına sahip AVM yer alıyor.RGüzel Group Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Güzel, "Antalya, Türkiye'nin dünyaya açılan ve en hızlı gelişen şehirleri arasında öne çıkıyor. LUViYA ile bugünün ötesinde, geleceğin Antalya'sının ihtiyaçlarına yanıt verecek bir yaşam projesi geliştirdik. Yaşam, alışveriş, iş ve eğlenceyi bir araya getiren planlı, estetik ve çağın tüm ihtiyaçlarını tek bir noktada toplayan bir kent yaşamı oluşturuyoruz. LUViYA, şehrin en prestijli ve hareketli yaşam merkezi olacak" diye konuştu.