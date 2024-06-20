Antalya’ya akın var: 17 günde 1 milyon kişi geldi

Turizmin başkenti Antalya, bayramda yeni bir rekora imza attı. 1 Haziran'da 4 milyon turist rekorunu kıran şehir, sezon açılışı ve bayram yoğunluğuyla birlikte 5 milyonu aştı. Böylece 1-18 Haziran tarihleri arasında şehre 1 milyon kişi geldi. Geçen yılın aynı dönemine göre Antalya'ya gelen turist sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artış kaydetti. Şehre yüksek talep olduğunu belirten turizmciler, bayramında etkisiyle otel doluluğunun yüzde 100'ü aştığını, bu yoğunluğun sezon sonuna kadar devam edeceğini belirtiyor.Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kâşif Kavaloğlu, Antalya'nın 1 Haziran'da turist sayısının 4 milyonu aştığını belirterek, "Sezonun açılması ve bayram yoğunluğuyla birlikte önceki gün itibarıyla 5 milyon turist sayısını aştık. Bu şehrimiz için yeni bir rekor" dedi. Rus turist sayısında toparlanmanın başladığına dikkati çeken Kavaloğlu, "İlk 5 ayın lideri Almanlar olsa da mayısta gelen Rus turist sayısı Almanları geçti. Rusya- Ukrayna Savaşı'nın devam etmesine rağmen bu sayıyı yakalamamız büyük bir başarı. Rus turistlerin ilgisi haziran ayında da devam ediyor" diye konuştu. Bu yıl Antalya'ya gelecek turist sayısının 17 milyonu aşacağını aktaran Kavaloğlu, böylece yeni bir rekora imza atılacağını kaydetti.Antalya Aska Lara Hotel Genel Müdürü Ahmet Davaz, bayram nedeniyle çok yoğun bir talep oluştuğunu belirterek, "O kadar yüksek talep var ki eksi gidiyoruz. Bu şu demek: Diyelim ki 680 odalı bir otel 700 rezervasyon alıyor. Bu fazla rezervasyonlarda akraba olanlar birleştirilerek ya da aile odalarına taşınıyor. Bu teklifi kabul edenlere de otelde ala cart restoran vs gibi hediyeler veriliyor. Böylece yoğunluk çözülüyor. Yani otel yüzde 110 doluyor" şeklinde konuştu. Ana pazarlarının İngilizler olduğunu anlatan Davaz, "Bunu Hollanda ve Rusya takip ediyor. İç pazarın payı bizde yüzde 20. Ancak bizim diğer pazarlardan gelen talepler beklentilerimizi aştı. Rusya'da savaş olduğu için sınırlı bir talep olur diyorduk ancak oradan çok yüksek bir talep var. Yine Hollanda'da da benzer durum yaşanıyor" ifadelerini kullandı.Ela Hotels Turizm Koordinatörü Korhan Alşan da, Antalya'nın dolu dolu bir bayram geçirdiğini belirterek, "Bayram tatilinin 9 güne uzatılması ve hemen ardından okul tatilinin başlaması bu doluluğa çok pozitif etki sağladı. Bölgede bütün oteller dolu. Yabancı turist ilgisi yüksek. Buna bayramla birlikte yerli turist ilgisi de eklenince oteller yüzde 100 doldu" diye konuştu. Bölgedeki tesislerin yüzde 30 ila 70'i arasında hacmin Türk misafirler tarafından doldurulduğunu söyleyen Alşan, iç pazarın da ana kaynak pazar haline geldiğini kaydetti. Avrupa pazarından yüksek bir rezervasyon akışı olduğunun anlatan Alşan, "Bu doluluğun 1 Temmuz'a kadar devam edeceğini öngörüyoruz. Temmuzun ilk haftası bir miktar düşüş var ancak son dakika rezervasyonları da çok geliyor. O boşluğun da bu şekilde dolabileceğini düşünüyoruz. Aksi bir durum yaşanmazsa sezon boyunca güçlü bir talep olacağını öngörüyoruz" dedi.Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Yaz sezonunu bayram yoğunluğuyla açan, 20 bin yatak kapasiteli 425 konaklama tesisinin bulunduğu, 75 bine yakın kişinin yaşadığı Ayvalık'ın nüfusu Kurban Bayramı tatilinde 1 milyona yaklaştı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, uzun bayram tatilinin etkilerini yoğun şekilde hissettiklerini söyledi. Adalara günlük gezi turu düzenleyen işletmecilerden Hakan Gür ise tatilcilerin yoğun ilgisinden son derece memnun olduklarını anlatarak, "Bayram nedeniyle turlarımız oldukça kalabalık oluyor" dedi. Gezi tekneleri için bilet sanat Emine Doğan ise Cunda'da turizm sezonunun bayramla başladığını belirterek, bu yoğunluğun sezon boyu süreceğini söyledi.