Antalya’yı fiberle dünyaya bağlıyor

Antalya'da başlayan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın tüm teknoloji altyapısını uçtan uca üstlenen Türk Telekom, COP31'i fiber hızıyla dünyaya bağlayacak. COP31 alanında 400 metrekarelik, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilen pavilyonunda kendi mühendislerinin geliştirdiği yerli yazılımlarla otonom araçları ve robotları sergileyen Türk Telekom, 1.3 milyon metre fiber optik kablo kullanarak zirve alanında dünyanın dört bir yanından gelen heyetlere kesintisiz 5G hizmeti sunacak. Türk Telekom'un Antalya'da kurduğu altyapıyla COP31, dünyaya saniyede 400 gigabit kapasiteyle bağlanacak.

'YARINA SÖZÜMÜZ VAR' MOTTOSU

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) öncesinde Türk Telekom'un zirve alanındaki pavilyonunda gazetecilerle bir araya gelen Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, dijital dönüşüm ile yeşil dönüşümün birbirini tamamlayan iki stratejik alan olduğuna dikkat çekerek, "Dünya Antalya'da konuşurken o konuşmayı taşıyan hat Türk Telekom hattı olacak. Teknolojinin sunduğu imkânları çevresel ve toplumsal faydaya dönüştürerek sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamaya, 'Yarına Sözümüz Var' diyerek çıktığımız bu yolda, daha yaşanabilir bir geleceğin inşasına katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

'ALTYAPIDA İMZAMIZ VAR'

Şahin, COP31'in Master Partner ve "Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji" destekçisi olarak organizasyonun dijital altyapısını uçtan uca hayata geçirdiklerini söyledi. "Burada kapsamlı bir teknoloji altyapısı oluşturduk" diyen Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: "1.1 milyon metrekareyi kapsayan zirve alanında, farklı güzergâhlardan yeni fiber optik bağlantılar tesis edilerek yüksek kapasiteli ve kesintisiz iletişim sağlayacak bir altyapı hazırlandı. Bu kapsamda 1.3 milyon metre fiber optik kablo kullanılarak zirve alanının dünyaya saniyede 400 gigabit kapasiteyle bağlanmasını sağlayacak iletişim altyapısı oluşturuldu. Farklı yönlerden beslenen fiber bağlantılara sahip santral devreye alınırken ihtiyaç hâlinde kapasite artışına imkân tanıyan yedekli sistemler kuruldu. Zirve alanında 1.800 kablosuz erişim noktası oluşturulurken 5G teknolojisini de kapsayan mobil iletişim altyapısını güçlendirmek amacıyla yeni baz istasyonları kuruldu."

YEŞİL FİNANSMANA ÖNCELİK

Yeşil dönüşüm hedefli yatırımlarında sürdürülebilir finansman kaynaklarını kullandıklarını vurgulayan Şahin, 2024-2025 döneminde sürdürülebilir finansman araçlarıyla 1.1 milyar dolarlık ihraç gerçekleştirdiklerini söyledi. Şahin, karbonsuzlaşma hedeflerini ise "2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma planımız var" sözleriyle özetledi.

GÜNEŞLE ENERJİSİNİN YÜZDE 65'İNİ KARŞILAYACAK

İlk etabı Sivas'ta devreye alınan güneş santrallerinin şimdiden kullanılan enerjinin yüzde 10'unu karşıladığını belirten Şahin, "Malatya ve Ağrı'da hayata geçirilmesi planlanan yeni santrallerle yenilenebilir enerji kapasitesi toplam 530 MWp kurulu güce ulaşacak. Güneş enerjisi yatırımlarının yanı sıra baz istasyonlarında yenilenebilir enerji kullanımını yaygınlaştırırken baz istasyonları ve sabit binalarındaki çatı GES uygulamalarının toplam kurulu gücünü de artırdık" diye konuştu. Şahin, üç santralle toplam 530 MWp'lik kurulu güce ulaşarak tüketilen elektriğin yaklaşık yüzde 65'ini güneşten karşılamayı ve karbon salımını azaltmayı hedeflediklerini vurguladı.

İNNOVA'NIN ROBOTAKSİSİNE BÜYÜK İLGİ

Türk Telekom standında ABD ve Çin'de gördüğümüz otonom araçlar da yer aldı. Tamamen yerli ve milli teknolojiyle Türk Telekom'un iştiraki İnnova tarafından yazılımı yapılan Robotaksi'lerin regülasyonların tamamlanmasının ardından piyasaya çıkması bekleniyor. 15 kamera, 5 radarı olan AI platformu ile kontrolü sağlanan araçlar, 5G teknolojisiyle çalışıyor. İnnova'nın insansı robotu da dokunmayla çalışıyor. Türk Telekom CEO'su Şahin sunumunu insansı robot 'İnno' ile yaptı.