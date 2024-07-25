AOSB Başkanı Sütcü: Afrika’ya ihracatın tam zamanı

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, 'Afrika'ya Fırsatları' konulu etkinliğin açılışındaki konuşmasında, daha fazla üretim ve ihracat için alternatif pazarların önemine vurgu yaptı.

Sütcü, uluslararası rekabette zorlanılan bir dönemde yeni pazarların yeni fırsatlar sunduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin organizasyonunu önemsediklerini bildirdi. Sütcü, "Adana ihracatının yarısından fazlası bölgemizden gerçekleştiriliyor. Ama yetmez diyor daha da artması için çaba sarf ediyoruz. Afrika'yı da ilişkilerimizi daha da geliştirmemiz gereken bir pazar olarak önemsiyoruz. Afrika'ya ihracatın tam zamanı" dedi.

Moderatörlüğünü gazeteci Mehmet Uluğtürkan'ın yaptığı Dünya Sektörlerarası İş birliği Forumu Başkanı ve Afrika Uzmanı Utku Bengisu, Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Koç ve Dış Ticaret Uzmanı Turan Akın'ın konuşmacı olarak katıldığı etkinlik, interaktif ortamda geçti. Dünya Sektörlerarası İş Birliği Forumu Başkanı Utku Bengisu, coğrafi ve tarihi yakınlığıyla bilinen Afrika'nın her yıl 700 milyar doları geçen ithalat gerçekleştirdiğine dikkat çekerek, "Odaklanma ve atılacak küçük adımlarla 35.5 milyar dolarlık ihracatımızı üç haneli rakamlara ulaştırabiliriz" dedi.