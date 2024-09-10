Apple ve Google’a rekor ceza

Dünyanın iki büyük teknoloji devi dün tarihin en büyük cezalarından birine çarptırıldı. Apple'a vergi davasından 13 milyar euro, Google'a ise rekabet ihlalinden 2.4 milyar euro ceza kesinleşti. Avrupa Adalet Divanı, Apple'a İrlanda'daki faaliyetlerinden dolayı geriye dönük 13 milyar euronun üzerinde vergi borcu çıkaran AB Komisyonu kararını onadı. AB'nin en yüksek hukuki mercii konumundaki Avrupa Adalet Divanı, Apple'ın İrlanda'ya geriye dönük vergilerden dolayı 13 milyar euro ödemesi gerektiğine hükmetti.Kararda, AB Komisyonu'nun İrlanda'nın Apple'a hukuka aykırı biçimde yardım sağladığı ve ülkenin bu yardımı geri alması gerektiği yönündeki 2016 tarihli kararının Avrupa Adalet Divanı tarafından onaylandığı belirtildi. Şirketin İrlanda'da faydalandığı vergi uygulamalarının AB kurallarına aykırı olduğuna karar veren AB Komisyonu, Apple'dan 2003-2014 arasındaki dönem için 13 milyar euro ve faizinin tahsil edilmesini kararlaştırmıştı. Avrupa Adalet Divanı, ayrıca Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun teknoloji firması Google'a alışveriş hizmetindeki karşılaştırma stratejisinin kuralları ihlal ettiğine gerekçesiyle kestiği 2.4 milyar euroluk para cezasını uygun buldu. Buna göre, mahkeme, Google ve Alphabet'in itirazını reddederek, firmanın kendi karşılaştırmalı alışveriş hizmetine ayrıcalık sağlamak suretiyle hakim konumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle verilen 2.4 milyar euroluk para cezasını onadı. 2023'te reklamdan 237 milyar dolar kazanç sağlayan Google, bu gelirin yüzde 68'ini ABD dışı ülkelerden elde ediyor.