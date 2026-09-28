Apple’a 5.7 milyar dolarlık patent cezası

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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4.88 trilyon dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli şirketleri listesinin en tepesinde yer alan Apple, rekor bir tazminat cezasıyla karşı karşıya. ABD'de federal mahkeme jürisi, iPhone ve Apple Watch'larda kullandığı fiziksel düğmeye basma hissi veren dokunsal geri bildirim teknolojisi "Taptic Engine'de patent ihlali yaptığı gerekçesiyle açılan davada Apple'ı haksız buldu. Jüri, Apple'ın San Diego merkezli Taction şirketine 5.7 milyar dolardan fazla tazminat ödemesine karar verdi. "Taction'ın teknolojisini kullanmıyoruz." diyen Apple, bunun ABD'de şimdiye kadar verilen en yüksek tutarlı patent ihlali cezası olduğunu belirterek karara itiraz edeceğini açıkladı.