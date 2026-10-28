Ara ödemeler için tarih belli oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2027 yılı bütçe kanununun geneli üzerindeki görüşmeler başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Olağanüstü tasfiye sürecinde 1 milyon liraya kadar olan ara ödemeler İş Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla cuma günü başlayacak" ifadelerini kullandı.
Görüşmelerde bütçe politikaları, ekonomik gelişmeler ve muhalefetin iddiaları gündeme geldi. AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem de, Türkiye'nin ekonomik büyümesini sürdürdüğünü belirterek ihracat ve altyapı yatırımlarına dikkat çekti.
Komisyon toplantısında İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın kendisine yönelik açıklamalarına yanıt veren Yılmaz, hukuki süreçlerden çekinmediğini ifade etti.
Yılmaz, "İftira etmenin vebali boynunuzda, her zaman taşıyacağınız bir vebal olacak. Ben yargılanmaktan korkmam ama siz iftira etmenin vebalini ömrünüz boyunca taşıyacaksınız" diye konuştu.
TARİHİN EN DÜŞÜK SEVİYESİ
AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Türkiye'nin ekonomik büyümesini sürdürdüğünü söyledi. Erdem, ihracat kapasitesindeki artış ile bütçedeki faiz giderlerinin payına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Erdem, "Geçmişte yıllık yapılan ihracatı ayda yapacak seviyeye getirmişiz. Faizlerin bütçe payını Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine çektik" ifadelerini kullandı.
Ulaştırma yatırımlarının Türkiye'nin gelişiminde önemli rol oynadığını belirten Erdem, "Kara tren gelmez diye şarkıları olan bir ülkeden hızlı trenleri olan, dünyanın en büyük havalimanlarına sahip olan bir ülke haline geldik" dedi.
Erdem, 2002'den bu yana vatandaşların hükümete bütçe yapma sorumluluğu verdiğini belirterek, iktidarın çalışmalarının değerlendirilmesinde bu sorumluluğun da göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.