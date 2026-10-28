Ara ödemeler için tarih belli oldu

TARİHİN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Türkiye'nin ekonomik büyümesini sürdürdüğünü söyledi. Erdem, ihracat kapasitesindeki artış ile bütçedeki faiz giderlerinin payına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdem, "Geçmişte yıllık yapılan ihracatı ayda yapacak seviyeye getirmişiz. Faizlerin bütçe payını Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine çektik" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma yatırımlarının Türkiye'nin gelişiminde önemli rol oynadığını belirten Erdem, "Kara tren gelmez diye şarkıları olan bir ülkeden hızlı trenleri olan, dünyanın en büyük havalimanlarına sahip olan bir ülke haline geldik" dedi.

Erdem, 2002'den bu yana vatandaşların hükümete bütçe yapma sorumluluğu verdiğini belirterek, iktidarın çalışmalarının değerlendirilmesinde bu sorumluluğun da göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör