Ara ödemeler yasa çıktıktan sonra başlayacak

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında sekizinci toplantısını yaptı. Toplantıda sorunlu fonlara ilişkin süreç masaya yatırıldı. Dört saat süren toplantının ardından yapılan açıklamada, sorunlu fonlarda tasfiye süreçlerinin adil, şeffaf ve hukuki güvence altında yürütülmesini amaçlayan Kanun Teklifi'nin TBMM'ye sunulduğu ve Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildiği hatırlatıldı. Teklifin TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaşmasının ardından ara ödemelerin en kısa sürede başlatılmasının öngörüldüğü bildirildi.

ETKİSİ SINIRLI OLACAK

Açıklamada, güçlü makroekonomik temeller ve kararlılıkla uygulanan politikalar sayesinde yaşanan gelişmelerin finansal sistem ve reel ekonomi üzerindeki etkilerinin sınırlı kalmasının beklendiği ifade edildi. Alınan tedbirlerle sermaye piyasalarının güvenilirliğinin ve etkinliğinin artırılması, piyasaların daha sağlıklı, güçlü ve dayanıklı bir yapıya kavuşturulması amaçlanıyor. Toplantıda, beşeri sermayenin geliştirilmesi, işgücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik politikalar, ödemeler dengesi istatistiklerinde yapılan revizyonlar da gündeme geldi. Savaş kaynaklı arz şokları ve tedarik zincirlerindeki aksamaların küresel ekonomik görünümü baskıladığına dikkat çekilen açıklamada, bu ortamda ekonomik dayanıklılık ve istikrarın öneminin arttığı vurgulandı. Uygulanan ekonomi programı sayesinde büyümenin daha dengeli bir yapıya kavuştuğu, işsizlik ve enflasyonun gerilediği, finansal istikrarın güçlendiği ve mali disiplinin tesis edildiği ifade edildi. Önümüzdeki dönemde mevcut kazanımların korunmasının yanı sıra üretim kapasitesi, verimlilik ve rekabet gücünün artırılması yoluyla sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin temellerinin sağlamlaştırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör