Ara tatilde 50 milyar liralık seyahat hacmi bekleniyor

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Öğrencilerin 16-20 Kasım'daki ara tatil döneminde yaklaşık 1,5 milyon kişinin seyahat etmesi, bu hareketliliğin 50 milyar liralık ekonomik hacim oluşturması bekleniyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, seyahat acentelerinin bu döneme özel hazırladıkları tur paketleriyle farklı destinasyon ve tatil alternatiflerini vatandaşların beğenisine sunduğunu ifade ederek, "Bu yıl ara tatil dönemine yönelik yurt içi seyahat talebinde geçtiğimiz yıla göre yüzde 15, yurt dışı rezervasyonlarda da yüzde 5 artış söz konusu" dedi. Bağlıkaya, ara tatil döneminde yurt içinde termal turizm merkezlerinin öne çıktığını ifade etti.