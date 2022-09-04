Araç alacaklar dikkat! Merakla beklenen liste belli oldu: İşte en çok satan otomobiller

TOPLAM PAZARDA İLK 5 MARKA

ODD raporundan derlenen bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 8 bin 12 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Bunu 5 bin 31 satışla Volkswagen ve 4 bin 756 satışla Renault takip etti.