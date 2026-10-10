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Giriş Tarihi: 10.10.2026

Araç muayene istasyonlarına denetim

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Araç muayene istasyonlarına denetim
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, araç muayene istasyonlarının denetim esasları ve yaptırımlarını yeniden belirledi. Bakanlık tarafından hazırlanan "Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, işletme şartlarına aykırılık tespit edilenlere 17 bin 376 lira, çalıştırılacak personel ve personelde aranacak niteliklere ilişkin ihlallerde 43 bin 447 lira, denetim ve sözleşmelerin feshiyle ilgili ihlallerde ise 100 bin lira idari para cezası uygulanacak. Yönetmelikteki bazı yükümlülükler "idari şart" olarak kabul edilecek. Denetimlerde tespit edilen aykırılıklarda uygulanacak para cezaları 25 bin TL'den 411 bin 506 liraya yükseltildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI #ARAÇ MUAYENE
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