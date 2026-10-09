Araç muayenesinde yeni düzenleme! 17 bin TL’den 100 bin TL’ye kadar ceza verilecek

ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARINA 17 BİN İLE 100 BİN LİRA ARASINDA CEZA

"Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile Bakanlık tarafından işletme belgesiyle yetkilendirilen ancak yükümlülüklerini yerine getirmeyen istasyon işletmelerine aykırılık tespit edilmesi halinde 17 bin 376 lira idari para cezası uygulanacak.

Çalıştırılacak personel ve personelde aranacak niteliklere ilişkin ihlallerde ceza tutarı 43 bin 447 lira olacak.

Denetim ve sözleşmelerin feshiyle ilgili ihlallerde ise 100 bin lira idari para cezası uygulanacak. Yönetmelikteki bazı yükümlülükler ayrıca "idari şart" olarak kabul edilecek.