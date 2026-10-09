Araç muayenesinde yeni düzenleme! 17 bin TL’den 100 bin TL’ye kadar ceza verilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan iki ayrı yönetmelik değişikliği Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeler kapsamında araç muayene istasyonu işletmelerine uygulanacak idari para cezaları yeniden belirlenirken demiryolu emniyetine ilişkin ihlallerdeki ceza tutarları da artırıldı.
ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARINA 17 BİN İLE 100 BİN LİRA ARASINDA CEZA
"Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile Bakanlık tarafından işletme belgesiyle yetkilendirilen ancak yükümlülüklerini yerine getirmeyen istasyon işletmelerine aykırılık tespit edilmesi halinde 17 bin 376 lira idari para cezası uygulanacak.
Çalıştırılacak personel ve personelde aranacak niteliklere ilişkin ihlallerde ceza tutarı 43 bin 447 lira olacak.
Denetim ve sözleşmelerin feshiyle ilgili ihlallerde ise 100 bin lira idari para cezası uygulanacak. Yönetmelikteki bazı yükümlülükler ayrıca "idari şart" olarak kabul edilecek.
DEMİRYOLU EMNİYETİNDE CEZALAR 411 BİN 506 LİRAYA ÇIKTI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan "Demiryolu Emniyet Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile denetimlerde tespit edilen aykırılıklara uygulanacak para cezaları da yeniden düzenlendi.
Yeni düzenlemeyle söz konusu ihlallerde uygulanan para cezaları 25 bin liradan 411 bin 506 liraya yükseltildi.
Her iki yönetmelik değişikliği de Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.