Araç sahipleri dikkat! Karar çıktı: İkinci el otomobillerdeki değer kaybı önlenecek

TAMİRATTAN SONRAKİ VE ÖNCEKİ DEĞER FARKI DİKKATE ALINACAK

Kararda şöyle denildi:

"Yargıtay uygulamasına göre değer kaybı, aracın trafik kazası sonucu hasarlanıp onarılmasından sonraki değeri ile hiç hasarlanmamış haldeki değeri arasındaki farka ilişkin olup, araçtaki değer kaybı belirlenirken, aracın markası, yaşı, modeli ve hasar gördüğü kısımları dikkate alınarak aracın kaza tarihinden önceki 2. el satış değerinin tespiti ile aracın tamir edildikten sonra ikinci el satış değerinin tespiti ve arasındaki fark göz önüne alınmaktadır.